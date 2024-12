Una prestazione convincente per l'EA7 che segna un passo importante in Eurolega

Un inizio di partita difficile

La sfida tra l’EA7 Emporio Armani Milano e la Stella Rossa Belgrado, valida per la tredicesima giornata dell’Eurolega, si è rivelata cruciale per entrambe le squadre. Entrambe le formazioni si presentavano con un bilancio di sei vittorie e sei sconfitte, rendendo la partita un vero e proprio scontro diretto per la zona play-in. L’inizio del match ha visto Milano in difficoltà, con una difesa che ha concesso troppi rimbalzi agli avversari. Nonostante ciò, la Stella Rossa non è riuscita a capitalizzare, mantenendo un punteggio molto basso nei primi minuti, con un 2-3 dopo tre minuti di gioco.

Il riscatto di Milano

Quando Milano ha trovato il ritmo in attacco, grazie a due triple di Nico Mannion, la situazione è cambiata. La squadra ha iniziato a costruire un vantaggio significativo, con Mirotic che ha contribuito con una giocata da tre punti. La difesa dell’Olimpia ha alzato notevolmente il livello, costringendo la Stella Rossa a faticare in attacco. Tuttavia, alcune palle perse da parte di Milano hanno permesso ai serbi di rientrare in partita, chiudendo il primo quarto sul 23-15 per i padroni di casa.

Il secondo tempo e la fuga decisiva

Il secondo tempo ha visto Milano partire forte, con un tecnico fischiato a Petrusev che ha portato a quattro punti per Mirotic. La squadra ha toccato un vantaggio di +19, ma la Stella Rossa ha mostrato carattere, accorciando le distanze. Nonostante i tentativi di recupero degli avversari, Milano ha mantenuto il controllo della partita, grazie a giocate decisive di Mirotic e Mannion. Alla fine, l’EA7 ha chiuso il match con un punteggio di 101-86, conquistando così il settimo successo stagionale e avvicinandosi alla zona play-in.