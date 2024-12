Una vittoria che conferma l'ottimo stato di forma dell'Olimpia Milano in Eurolega.

Una vittoria di carattere per l’Armani Milano

Nel palcoscenico dell’Eurolega, l’Armani Milano ha mostrato tutta la sua forza, battendo la Stella Rossa Belgrado con un punteggio di 101-86. Questa vittoria non solo rappresenta la sesta affermazione nelle ultime sette gare europee, ma segna anche un importante passo avanti nella classifica. L’incontro ha visto i milanesi partire subito forte, con un approccio deciso e una strategia ben definita, grazie alla leadership di giocatori chiave come Niccolò Mannion e Nikola Mirotic.

Prestazioni individuali di alto livello

Mannion ha brillato nel ruolo di “attivatore”, contribuendo con 20 punti e dimostrando una notevole versatilità. Mirotic, d’altra parte, ha confermato il suo status di realizzatore principale, chiudendo la partita con 23 punti. La Stella Rossa ha tentato di rispondere, ma la continuità e l’efficacia dell’attacco milanese hanno reso difficile per i serbi mantenere il passo. L’esperienza di Fabien Causeur, con un impressionante 6/6 da tre, ha fornito il supporto necessario nei momenti cruciali, mentre LeDay ha dimostrato di essere un giocatore fondamentale per la squadra, contribuendo con 14 punti e 7 rimbalzi.

Strategia e gestione del gioco

La strategia dell’Armani Milano si è rivelata vincente fin dall’inizio. Dopo un primo quarto chiuso sul 23-15, i milanesi hanno continuato a spingere, raggiungendo un massimo vantaggio di 19 punti. Tuttavia, la Stella Rossa ha mostrato segni di ripresa, riducendo il gap grazie a un paio di giocate di Canaan e Davidovac. Nonostante ciò, l’Olimpia ha mantenuto la calma e, grazie a un rush finale, ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 53-42. Nella ripresa, Milano ha continuato a dominare, gestendo il vantaggio con lucidità e portando a casa una vittoria che conferma il loro ottimo stato di forma in Eurolega.