Domani sera l'EA7 Emporio Armani Milano sfida la Stella Rossa per rilanciarsi in Eurolega.

Un momento cruciale per l’Olimpia Milano

Domani sera, l’EA7 Emporio Armani Milano scenderà in campo all’Unipol Forum di Assago per affrontare la Stella Rossa di Belgrado, in una partita che potrebbe rivelarsi decisiva per le ambizioni europee della squadra. Dopo un avvio di stagione difficile, i ragazzi di Ettore Messina hanno trovato una certa continuità, culminata nella recente vittoria contro il Fenerbahce a Istanbul. Attualmente, l’Olimpia si trova dodicesima in classifica, con sei vittorie e altrettante sconfitte, ma la situazione è molto equilibrata, con diverse squadre in lotta per i posti play-in.

Le statistiche parlano chiaro

Negli ultimi sei incontri, Milano ha ottenuto cinque vittorie, dimostrando un netto miglioramento rispetto all’inizio della stagione. Tuttavia, la squadra non può permettersi passi falsi, specialmente contro avversari come la Stella Rossa, che, pur avendo avuto un inizio promettente, ha faticato nelle ultime partite. Con un attacco che segna in media 86,5 punti a partita, l’Olimpia ha il potenziale per prevalere, ma dovrà migliorare in difesa, dove concede 87,3 punti a partita, rispetto agli 80,8 della Stella Rossa.

Le assenze pesano

La preparazione per questa sfida è complicata dalle assenze di Josh Nebo e Leandro Bolmaro, con Diego Flaccadori e Stefano Tonut in dubbio. La mancanza di giocatori chiave potrebbe influenzare le prestazioni della squadra, rendendo fondamentale il contributo di chi sarà in campo. Dall’altra parte, la Stella Rossa, pur avendo avuto un inizio di stagione difficile, può contare su giocatori come Filip Petrusev e Isaiah Canaan, che potrebbero rappresentare una minaccia per la difesa milanese.

Strategie per la vittoria

Per avere successo, l’Olimpia Milano dovrà alzare il livello difensivo e trovare soluzioni per superare la difesa serba. La chiave sarà mantenere alta l’intensità e sfruttare le opportunità in attacco. Con due vittorie consecutive, Milano potrebbe dare una scossa al morale della squadra e risalire in classifica, dimenticando i brutti ko subiti in precedenza. La sfida di domani rappresenta non solo un’opportunità per migliorare la posizione in Eurolega, ma anche un test cruciale per la solidità del gruppo in vista delle prossime partite.