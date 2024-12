Un match avvincente con un gol per tempo che mantiene vive le speranze di entrambe le squadre.

Un incontro equilibrato

La partita tra Renate e Trento, disputata nella diciassettesima giornata del campionato, ha regalato emozioni e colpi di scena. Il Renate, che ha mostrato un buon gioco, è riuscito a portarsi in vantaggio grazie a un gol di Delcarro al 35′. Tuttavia, il Trento non si è dato per vinto e ha risposto con determinazione, trovando il pareggio con Di Carmine al 57′. Questo risultato rappresenta il sedicesimo risultato utile consecutivo per il Trento, che continua a mantenere una posizione di rilievo in classifica.

Le altre partite della giornata

Oltre al pareggio tra Renate e Trento, la diciassettesima giornata ha visto altri incontri interessanti. FeralpiSalò e Alcione hanno terminato la loro sfida con un pareggio di 1-1, mentre AlbinoLeffe e Lecco non sono riusciti a sbloccarsi, chiudendo sullo 0-0. La partita tra Atalanta U23 e Clodiense è stata rinviata, lasciando i tifosi in attesa di ulteriori sviluppi. Oggi si svolgeranno altre partite, tra cui Caldiero-Arzignano e Novara-Lumezzane, che promettono di essere altrettanto avvincenti.

La classifica aggiornata

Dopo la diciassettesima giornata, la classifica vede il Padova in testa con 41 punti, seguito dal Vicenza a 37. Il FeralpiSalò si trova al terzo posto con 32 punti, mentre il Trento, grazie al pareggio, mantiene la quarta posizione con 30 punti. Il Renate, con 25 punti, è in una situazione di equilibrio, ma deve continuare a lottare per non perdere terreno rispetto alle squadre in lotta per i playoff. La lotta per la salvezza è altrettanto intensa, con diverse squadre a rischio, tra cui la Triestina, ferma a soli 6 punti.