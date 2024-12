Milano trionfa contro il Fenerbahce grazie a una prestazione eccezionale di Mirotic

Una vittoria che fa storia

L’Olimpia Milano ha vissuto una serata memorabile, trionfando sul campo del Fenerbahce con un punteggio di 85-91. Questa vittoria non è solo un successo, ma un segnale chiaro della crescita della squadra, che ha saputo affrontare una delle formazioni più forti d’Europa. Con questa vittoria, Milano ha raggiunto il quinto successo nelle ultime sei gare di Eurolega, dimostrando una continuità di prestazioni che fa ben sperare per il futuro.

Mirotic, il protagonista indiscusso

Il vero mattatore della serata è stato senza dubbio Nikola Mirotic, autore di ben 29 punti. La sua prestazione è stata una combinazione di abilità balistica e intelligenza di gioco. Mirotic ha saputo leggere perfettamente le scelte difensive del Fenerbahce, trovando soluzioni efficaci in diverse situazioni offensive. La sua capacità di adattarsi e rispondere alle difese avversarie è stata fondamentale per il successo dell’Olimpia. Non solo Mirotic, ma anche Leday ha contribuito in modo significativo, mettendo a referto 19 punti, dimostrando che la squadra ha più di un giocatore chiave.

Un colpo che cambia le sorti

Questa vittoria rappresenta un colpo significativo per l’Olimpia, che fino a questo momento non era riuscita a battere nessuna delle prime sei squadre in classifica. Il Fenerbahce, che arrivava da sei vittorie consecutive, ha subito un duro colpo, e l’effetto di questo successo è ancora palpabile. Coach Messina ha elogiato la solidità della sua squadra, sottolineando come la vittoria sia frutto di un lavoro di squadra e di una preparazione meticolosa. La prossima sfida per Milano sarà contro la Stella Rossa, un’altra opportunità per continuare a costruire su questa striscia positiva.