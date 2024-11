Prestazione eccezionale di Nikola Mirotic nella vittoria contro il Fenerbahce

Una vittoria che fa la storia

Una serata indimenticabile per l’Olimpia Milano, che ha ottenuto una vittoria fondamentale sul campo del Fenerbahce Istanbul, attuale capolista della Eurolega. La squadra di Ettore Messina ha dimostrato una straordinaria coesione e determinazione, imponendosi con un punteggio di 91-85. Questo successo non solo rappresenta un passo importante nella competizione, ma anche un segnale forte per le altre squadre, che devono ora fare i conti con la forza di Milano.

Protagonista indiscusso: Nikola Mirotic

Il vero protagonista della serata è stato senza dubbio Nikola Mirotic, che ha messo a segno 29 punti e catturato 9 rimbalzi. La sua prestazione è stata decisiva nei momenti chiave della partita, trascinando i compagni e dimostrando di essere un leader in campo. Mirotic ha commentato la sua prestazione, rivelando che la sfida contro Hayes-Davis, avversario di grande talento, lo ha motivato a dare il massimo. Le sue ultime quattro partite in Eurolega parlano chiaro: una media di 24 punti e 9 rimbalzi, con una valutazione di 30, testimoniano il suo stato di forma eccezionale.

Un gioco di squadra vincente

La partita è stata caratterizzata da un’intensa battaglia su entrambi i lati del campo. L’Olimpia ha risposto colpo su colpo agli attacchi del Fenerbahce, grazie anche alle giocate di Dimitrijevic e al grande lavoro di Causeur. Un momento cruciale è stato il gioco da quattro punti di Brooks, che ha dato un impulso decisivo alla squadra milanese. Anche LeDay ha contribuito in modo significativo, dimostrando la profondità del roster a disposizione di Messina. L’allenatore ha espresso grande soddisfazione per la prestazione dei suoi giocatori, sottolineando l’importanza di questa vittoria contro una delle squadre più in forma della competizione.

Le parole di Ettore Messina

Al termine della partita, Ettore Messina ha dichiarato: “Abbiamo giocato un’ottima partita, sono molto contento per i ragazzi che ogni giorno lavorano per migliorare. Abbiamo fatto uno sforzo a rimbalzo, giocato meglio in difesa e mosso bene la palla, come dimostrano i 22 assist”. Queste parole evidenziano non solo la strategia vincente, ma anche l’impegno e la dedizione della squadra, che continua a crescere e a migliorare partita dopo partita.