Una prestazione straordinaria di Mirotic guida l'Olimpia alla vittoria in Eurolega.

Un’impresa da ricordare

L’Olimpia Milano ha realizzato un’impresa straordinaria, battendo il Fenerbahce, capolista dell’Eurolega, con un punteggio di 91-85. Questa vittoria rappresenta il quinto successo nelle ultime sei partite per la squadra di Ettore Messina, che ha dimostrato di essere in grande forma. La partita si è svolta a Istanbul, un campo difficile, ma l’Olimpia ha gestito la gara con grande autorità, mostrando una difesa solida e un attacco fluido.

Mirotic protagonista indiscusso

Il vero protagonista della serata è stato Nikola Mirotic, che ha messo a referto ben 29 punti e 9 rimbalzi, dimostrando di essere un giocatore di classe mondiale. La sua performance ha galvanizzato i compagni di squadra e ha messo in difficoltà la difesa avversaria. Anche Leday ha contribuito in modo significativo, segnando 19 punti e fornendo un supporto prezioso in attacco. La sinergia tra i giocatori è stata evidente, con 22 assist che testimoniano il gioco di squadra e la capacità di muovere la palla in modo efficace.

Strategia vincente di Messina

Ettore Messina ha commentato la vittoria sottolineando l’importanza di una buona difesa e di un gioco di squadra coeso. “Abbiamo fatto uno sforzo a rimbalzo, giocato meglio in difesa ed abbiamo mosso bene la palla”, ha dichiarato il coach. La squadra è riuscita a mantenere il controllo della partita fin dalle prime fasi, accumulando un vantaggio che ha raggiunto i 17 punti nel quarto finale. Questa vittoria non solo rafforza la posizione dell’Olimpia in classifica, ma rappresenta anche un segnale forte per le avversarie, dimostrando che Milano è pronta a lottare per le prime posizioni in Eurolega.