Una vittoria fondamentale per l'Olimpia Milano contro il Fenerbahce in Eurolega.

Una vittoria storica per l’Olimpia Milano

L’Olimpia Milano ha ottenuto una vittoria fondamentale nella dodicesima giornata di Eurolega, battendo il Fenerbahce per 91-85 all’Ülker Sports Arena di Istanbul. Questo successo non solo rappresenta un colpaccio contro la capolista, ma segna anche un momento cruciale nella stagione della squadra di Messina. Con questa vittoria, l’Olimpia Milano si assicura la sesta vittoria in Europa, consolidando la propria posizione nel torneo.

Prestazione di alto livello

La partita è iniziata con un’Olimpia Milano decisa e concentrata, che ha subito preso il comando. Già nel primo quarto, la squadra ha dimostrato la propria determinazione, chiudendo il primo tempo con un vantaggio di +8. La squadra ha mantenuto il controllo del gioco, rispondendo con efficacia a ogni tentativo di rimonta del Fenerbahce. Nikola Mirotic è stato il grande protagonista della serata, mettendo a segno 29 punti e catturando 9 rimbalzi, dimostrando di essere un giocatore chiave per la squadra.

La reazione del Fenerbahce e la resistenza dell’Olimpia

Nonostante il Fenerbahce abbia tentato di accorciare le distanze, con un parziale di 17-4 che ha portato il punteggio a -4, l’Olimpia Milano ha saputo mantenere la calma e la lucidità. La squadra ha risposto con un allungo che ha portato il vantaggio a +17 nel quarto finale, dimostrando una grande capacità di gestione del gioco nei momenti cruciali. LeDay ha contribuito con 19 punti, mentre Dimitrijevic ha aggiunto 15 punti, rendendo la vittoria ancora più dolce per i tifosi milanesi.

Statistiche e prestazioni individuali

Oltre a Mirotic e LeDay, altri giocatori hanno avuto un impatto significativo sulla partita. Shields ha messo a segno 9 punti e ha fornito un contributo importante in difesa. Dall’altra parte, il Fenerbahce ha visto Wade Baldwin emergere con 19 punti, ma non è bastato per fermare l’avanzata dell’Olimpia. La squadra turca ha mostrato segni di fatica, subendo la pressione di un’Olimpia Milano in grande forma.

Questa vittoria rappresenta un passo importante per l’Olimpia Milano nel suo cammino in Eurolega, e i tifosi possono essere fiduciosi per il futuro della squadra. Con prestazioni come questa, l’Olimpia dimostra di avere tutte le carte in regola per competere ai massimi livelli in Europa.