Una vittoria fondamentale per l'Olimpia, trascinata da un Mirotic in forma smagliante.

Una vittoria che fa morale

L’EA7 Milano ha ottenuto una vittoria fondamentale contro il Fenerbahce, capolista dell’Eurolega, con un punteggio di 85-91. Questo successo rappresenta la quinta vittoria nelle ultime sei partite per la squadra allenata da Ettore Messina, che ora si trova in parità nel record (6-6) e in una posizione favorevole per il play-in. La prestazione di Nikola Mirotic è stata decisiva: il montenegrino ha messo a segno 29 punti, 9 rimbalzi e una valutazione di 38, dimostrando di essere in uno stato di forma eccezionale.

Il dominio di Mirotic

Mirotic ha dominato il confronto diretto con Nicolò Melli, ex capitano dell’Olimpia, che ha avuto una serata da dimenticare con 0 punti e 0/6 dal campo. La partita ha visto Milano prendere il comando fin dall’inizio, mantenendo il vantaggio e allungando nel quarto finale, raggiungendo un massimo di +17. Nonostante il tentativo di rimonta del Fenerbahce, che si è avvicinato fino a -4, l’Olimpia ha saputo gestire il finale e portare a casa il risultato.

Contributi importanti da altri giocatori

Oltre a Mirotic, anche altri giocatori hanno fornito un contributo significativo. LeDay ha segnato 19 punti, con un perfetto 7/7 ai tiri liberi, mentre Dimitrijevic ha aggiunto 15 punti e 4 assist. La squadra ha dimostrato una buona coesione e capacità di reagire nei momenti cruciali, elementi che saranno fondamentali per il prosieguo della stagione. Con questa vittoria, l’Olimpia Milano non solo ha migliorato la propria posizione in classifica, ma ha anche ritrovato fiducia e slancio per affrontare le prossime sfide in Eurolega.