Una prestazione eccezionale di Nikola Mirotic guida l'Olimpia alla vittoria.

Un inizio travolgente per l’Olimpia

L’Olimpia Milano ha dimostrato di essere in grande forma, conquistando una vittoria fondamentale contro il Fenerbahce, capolista dell’Eurolega, con un punteggio di 91-85. La squadra di Messina ha iniziato la partita con grande intensità, sorprendendo gli avversari e imponendo il proprio ritmo fin dalle prime battute. Nikola Mirotic, con una prestazione da 29 punti e 9 rimbalzi, è stato il protagonista indiscusso della serata, mostrando una versatilità offensiva che ha messo in difficoltà la difesa turca.

Strategia vincente e difesa solida

La chiave del successo dell’Olimpia è stata la capacità di gestire i possessi offensivi e di compattarsi in difesa. La squadra ha concesso pochissimo ai turchi, che non sono riusciti a esprimere il loro potenziale. Mentre Mirotic brillava in attacco, la coppia Dimitrijevic-LeDay ha contribuito con 34 punti, dimostrando che l’Olimpia ha molteplici opzioni offensive. La difesa ha fatto la differenza, con Milano che ha chiuso il primo tempo in vantaggio, grazie a un gioco di squadra che ha portato a 13 assistenze nei primi 20 minuti.

Il Fenerbahce reagisce, ma l’Olimpia non si ferma

Nonostante un inizio di ripresa promettente per il Fenerbahce, che ha realizzato un parziale di 7-0, l’Olimpia ha saputo reagire prontamente. Mirotic ha continuato a segnare, mentre Baldwin ha cercato di tenere a galla i suoi. Tuttavia, la squadra di Messina ha ripreso il controllo della partita, mostrando una grande determinazione. Con il passare dei minuti, il Fenerbahce è diventato nervoso e frammentato, permettendo all’Olimpia di costruire un vantaggio significativo che si è rivelato decisivo per la vittoria finale.