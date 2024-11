Una prestazione straordinaria di Nikola Mirotic guida l'Olimpia a una vittoria memorabile.

Una serata da ricordare per l’Olimpia Milano

La EA7 Emporio Armani Milano ha scritto una pagina importante nella sua storia recente, conquistando Istanbul con una vittoria di prestigio contro il Fenerbahce, capolista dell’Eurolega. Il punteggio finale di 91-85 non rende giustizia alla superiorità mostrata dai biancorossi, che hanno dominato gran parte della partita, raggiungendo un vantaggio di 17 punti nel quarto periodo. Questa vittoria rappresenta la terza consecutiva per l’Olimpia, che continua a risalire la classifica con determinazione e grinta.

Mirotic, l’eroe della serata

Il protagonista indiscusso della serata è stato Nikola Mirotic, che ha messo a segno 29 punti e catturato 9 rimbalzi, dimostrando di essere in uno stato di forma eccezionale. La sua prestazione è stata caratterizzata da giocate decisive nei momenti chiave, rendendolo l’MVP della partita. Mirotic ha iniziato forte, segnando 18 punti nel solo primo tempo, e ha mantenuto alta la sua intensità fino alla fine, sfiorando il record di punti in una partita. La sua capacità di trascinare la squadra è stata fondamentale per il successo milanese.

Una vittoria di squadra

Nonostante la straordinaria prestazione di Mirotic, è importante sottolineare che la vittoria dell’Olimpia è stata frutto di un gioco corale. Tutti i giocatori hanno contribuito in modo significativo, mostrando una difesa solida e un attacco ben orchestrato. Coach Ettore Messina ha elogiato i suoi uomini, sottolineando come la squadra abbia saputo reagire alle difficoltà e mantenere la concentrazione fino all’ultimo secondo. Questa vittoria non solo rafforza la posizione dell’Olimpia in Eurolega, ma rappresenta anche un messaggio chiaro: Milano è pronta a competere ai massimi livelli.