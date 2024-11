Un match emozionante al Turina, con i gardesani che difendono l'imbattibilità casalinga.

Un inizio di partita difficile per i gardesani

La sfida tra Feralpisalò e Alcione Milano, disputata al Turina, ha visto i padroni di casa affrontare un avvio di gara complicato. Gli ospiti, infatti, si sono portati in vantaggio già al decimo minuto grazie a un gol di Marconi, che ha saputo sfruttare un errore della difesa gardesana. Questo vantaggio ha galvanizzato l’Alcione, che ha preso il controllo del gioco, mettendo in difficoltà la Feralpisalò, che ha faticato a trovare spazi e a costruire azioni pericolose.

La reazione della Feralpisalò nella ripresa

Nel secondo tempo, la Feralpisalò è tornata in campo con un atteggiamento più aggressivo e determinato. La svolta è arrivata a un quarto d’ora dalla fine, quando un fallo in area ha concesso ai gardesani un rigore. Di Molfetta ha dimostrato grande freddezza, trasformando il penalty e riportando il punteggio in parità. Questo gol ha riacceso le speranze dei tifosi e ha dato nuova energia alla squadra, che ha cercato di spingere per ottenere la vittoria.

Un finale ricco di emozioni

Negli ultimi minuti di gioco, il match ha vissuto momenti di grande intensità. La Feralpisalò ha subito un’espulsione, con Pilati che ha lasciato il campo per un fallo da ultimo uomo. Nonostante l’inferiorità numerica, i verdeblu hanno continuato a lottare, mentre l’Alcione ha sfiorato il gol del sorpasso con un tiro pericoloso di Bagatti, parato in modo spettacolare da Rinaldi, il portiere gardesano, che si è dimostrato decisivo nel mantenere il risultato. Il pareggio finale ha confermato il terzo posto in classifica per la Feralpisalò, che mantiene tre punti di vantaggio sull’Alcione, avversario ostico e competitivo.