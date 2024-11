Una giornata memorabile per l'Alcione che conquista il girone 42 con un gioco spettacolare.

Una vittoria che vale un titolo

Oggi, sul campo di via Olivieri a Milano, l’Alcione ha scritto una pagina importante nella storia del campionato pulcini 2014, girone 42. Con un risultato netto di 4 a 1 contro lo Schiaffino, i piccoli orange hanno festeggiato il titolo con una giornata d’anticipo. La squadra, guidata dal mister Di Finizio, ha dimostrato un gioco corale e una straordinaria capacità di dominare l’incontro, nonostante le assenze che hanno colpito il team.

Un gioco di squadra impeccabile

La partita ha messo in evidenza la solidità del pacchetto difensivo dell’Alcione, che si è rivelato un vero e proprio muro contro le ripartenze degli avversari. Il portiere Fusetti ha brillato non solo per le sue parate, ma anche per la sua abilità nel gioco con i piedi, fondamentale per impostare le azioni offensive. La difesa, capitanata da Cavallotti, ha saputo mantenere la calma e la lucidità, contribuendo anche con un gol da fuori area che ha esaltato i tifosi.

Giocatori chiave e momenti di classe

Tra i protagonisti della giornata, De Bellis ha incantato il pubblico con giocate di alta classe, culminate in un gol spettacolare che ha chiuso la partita in bellezza. Il numero 8 ha dimostrato di essere il fulcro del centrocampo, orchestrando le azioni e creando occasioni per i compagni. Anche Lo Verso ha dato prova di grande impegno, lottando su ogni pallone e dimostrando un attaccamento alla maglia che ha infiammato i tifosi.

Il talento di Mattia Verdoliva

Un nome su tutti è emerso durante l’incontro: Mattia Verdoliva, descritto dai presenti come un piccolo Dybala. Con dribbling, assist e gol, ha regalato momenti di pura gioia ai tifosi. La sua capacità di saltare l’uomo e creare occasioni ha reso l’attacco dell’Alcione ancora più pericoloso. La sua prestazione ha dimostrato che, anche nel calcio giovanile, ci sono talenti pronti a brillare.

Un finale da applausi

Al termine della partita, i piccoli campioni sono stati accolti da un caloroso applauso da parte dei circa 50 spettatori presenti. I genitori hanno organizzato una festa per celebrare il trionfo dell’Alcione, rendendo la giornata ancora più speciale. Con questa vittoria, l’Alcione si è laureato campione del girone 42, un risultato che rimarrà nella memoria di tutti i partecipanti.