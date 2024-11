Un incontro avvincente che mette in luce le qualità delle due squadre in campo.

Un match ricco di emozioni

La sfida tra Alcione e Feralpisalò, disputata al “Lino Turina” di Salò, si è conclusa con un pareggio 1-1, un risultato che riflette l’equilibrio mostrato in campo. I gol di Marconi e Di Molfetta hanno segnato un incontro in cui entrambe le squadre hanno dimostrato grande determinazione e abilità. L’Alcione, dopo quindici giornate, riesce a strappare un punto prezioso contro un avversario di prestigio, confermando le proprie ambizioni nel campionato.

Strategie e formazioni in campo

Il tecnico dell’Alcione, Cusatis, ha optato per una formazione inedita, con una linea difensiva rinnovata e un centrocampo solido. La scelta di Piccinocchi come regista ha dato frutti, permettendo alla squadra di gestire il possesso palla e di creare occasioni. Il gol di Marconi, realizzato con un’incornata potente su calcio d’angolo, ha dato il vantaggio agli Orange, che hanno continuato a spingere per cercare il raddoppio. Tuttavia, la Feralpisalò ha mostrato carattere, cercando di riaprire il match e mettendo in difficoltà la difesa avversaria.

Il secondo tempo e le emozioni finali

La ripresa ha visto un cambio di ritmo, con la Feralpisalò che ha aumentato la pressione. Il rigore trasformato da Di Molfetta ha riaperto la partita, ma l’Alcione non si è lasciato intimidire e ha continuato a cercare la vittoria. L’espulsione di Pilati ha dato ulteriore slancio agli Orange, che hanno avuto una clamorosa occasione con Bagatti, il quale, a pochi passi dalla porta, ha mancato il gol decisivo. Il finale di gara ha lasciato un sapore agrodolce, ma il punto conquistato è un segnale positivo per il proseguimento del campionato.