Una prestazione straordinaria dell'Olimpia Milano che continua a sorprendere in Eurolega.

Una vittoria che fa storia

L’Olimpia Milano ha dimostrato ancora una volta di essere una delle squadre più competitive del panorama europeo, conquistando una vittoria fondamentale contro il Fenerbahce, attuale capolista, con un punteggio di 91-85. Questa è la terza vittoria consecutiva per la squadra, che ha trovato una forma straordinaria nelle ultime sei partite, vincendone cinque. La partita si è svolta in trasferta, un fattore che rende il risultato ancora più impressionante.

Controllo totale del gioco

Il margine finale di sei punti potrebbe sembrare ridotto, ma non rende giustizia alla superiorità mostrata dall’Olimpia durante gran parte dell’incontro. Nel quarto periodo, il vantaggio è arrivato a toccare i 17 punti, evidenziando il dominio della squadra milanese. L’Olimpia ha imposto il proprio ritmo, riuscendo a segnare con continuità e neutralizzando la difesa del Fenerbahce, considerata la migliore del torneo. Anche la battaglia a rimbalzo è stata vinta dall’Olimpia, che ha chiuso con un punteggio di 36-32.

Protagonisti in campo

Il giocatore chiave della serata è stato senza dubbio Nikola Mirotic, che ha chiuso la partita con 29 punti e 9 rimbalzi. La sua prestazione è stata fondamentale, soprattutto nel primo tempo, dove ha segnato 18 punti. Ma non è stato solo Mirotic a brillare: Zach LeDay ha contribuito con 14 punti nella ripresa, mentre Dimitrijevic ha realizzato canestri cruciali, totalizzando 15 punti in 19 minuti. Anche Mannion ha avuto un ruolo importante, distribuendo assist decisivi, mentre Ricci e Shavon Shields si sono distinti in difesa, con Shields che ha dimostrato grande sacrificio.

Infine, Armoni Brooks, nonostante una serata difficile, ha saputo piazzare giocate decisive, incluso un gioco da quattro punti che ha dato ulteriore slancio all’Olimpia. Questa vittoria non solo conferma la crescita della squadra, ma anche la loro determinazione a competere ai massimi livelli in Eurolega.