L'Olimpia Milano interrompe la striscia vincente del Fenerbahce con una prestazione superlativa.

Una vittoria che fa la storia

L’Olimpia Milano ha ottenuto una vittoria straordinaria sul campo del Fenerbahce, una delle squadre più forti dell’Eurolega, nella dodicesima giornata della stagione 2024/2025. Questo successo rappresenta la quinta vittoria nelle ultime sei partite per la squadra di Ettore Messina, che ha dimostrato un gioco di squadra eccezionale e una determinazione senza pari. La partita si è conclusa con un punteggio di 85-91, interrompendo la striscia di sei vittorie consecutive della formazione turca, guidata dal coach Jasikevicius.

Prestazioni individuali da incorniciare

Tra i protagonisti della serata spicca senza dubbio Nikola Mirotic, che ha chiuso la gara con un impressionante bottino di 29 punti e 9 rimbalzi. La sua capacità di segnare e contribuire in difesa è stata fondamentale per il successo dell’Olimpia. Non da meno, Leday ha messo a segno 19 punti, mentre Dimitrijevic ha fornito un prezioso apporto dalla panchina con 15 punti. Questi giocatori hanno saputo mantenere alta l’energia della squadra, creando un mix letale per gli avversari.

Un match avvincente e ricco di colpi di scena

La partita è iniziata con ritmi elevati, e l’Olimpia ha subito messo in chiaro le proprie intenzioni, mantenendo un vantaggio costante. Nonostante un inizio di secondo quarto in cui il Fenerbahce ha cercato di recuperare, Milano ha risposto colpo su colpo, mostrando una solidità difensiva e una capacità di attacco che ha messo in difficoltà i turchi. Dopo un parziale di 7-0 a favore del Fenerbahce all’inizio del terzo quarto, Mirotic ha risposto con un gioco da tre punti, riaccendendo l’entusiasmo della squadra meneghina.

La partita ha visto anche momenti di grande intensità, con scambi di canestri da tre che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso. L’Olimpia ha toccato un vantaggio massimo di 15 punti, ma ha dovuto affrontare una reazione finale del Fenerbahce, che ha tentato una rimonta negli ultimi minuti. Tuttavia, la determinazione e la lucidità dei giocatori milanesi hanno permesso di mantenere il controllo fino alla sirena finale.