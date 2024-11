La squadra di Ettore Messina affronta una trasferta difficile in Eurolega, ma è in forma.

Un momento decisivo per l’Olimpia Milano

L’Olimpia Milano si prepara ad affrontare il Fenerbahce in una partita che potrebbe rivelarsi fondamentale per le ambizioni della squadra in Eurolega. Con un bilancio di 5 vittorie e 6 sconfitte, la squadra di Ettore Messina ha mostrato segni di ripresa, conquistando 4 vittorie nelle ultime 5 gare. Questo trend positivo ha riacceso le speranze di un piazzamento nei play-in, ma la trasferta in Turchia si preannuncia complicata.

Il Fenerbahce: una squadra in forma

I padroni di casa, attualmente primi in classifica, hanno un impressionante record di 9 vittorie e solo 2 sconfitte, entrambe subite in casa. La squadra di Sarunas Jasikevicius ha dimostrato una solidità notevole, con 6 vittorie consecutive che hanno rinforzato la loro posizione di vertice. La recente rimonta contro la Virtus Bologna ha ulteriormente aumentato la fiducia del gruppo, che non intende abbassare la guardia nonostante il vantaggio in classifica.

Le assenze pesanti per l’Olimpia

Un aspetto che potrebbe influenzare l’andamento della partita è l’assenza di alcuni giocatori chiave per l’Olimpia Milano. Leandro Bolmaro, Diego Floccadori e Stefano Tonut non saranno disponibili a causa di infortuni, lasciando la squadra con una rosa ridotta. Tuttavia, la presenza di Nenad Dimitrijevic, reduce da una prestazione straordinaria con la Nazionale, potrebbe fornire un impulso necessario. La squadra dovrà fare affidamento su un gioco di squadra coeso e su una difesa solida per contrastare l’attacco del Fenerbahce.

Un incontro da seguire con attenzione

Il fischio d’inizio è fissato per le ore e gli appassionati di basket possono seguire la diretta live dell’incontro. Sarà un’occasione per vedere se l’Olimpia Milano riuscirà a mantenere il buon momento e a sfidare una delle squadre più forti del torneo. Con la giusta mentalità e un gioco ben organizzato, la squadra potrebbe sorprendere e portare a casa un risultato positivo.