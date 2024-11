I leoni del Garda puntano a una vittoria per accorciare su Padova e Vicenza

Un weekend di sfide per la FeralpiSalò

La FeralpiSalò si prepara ad affrontare l’Alcione in un match che potrebbe rivelarsi decisivo per le ambizioni di promozione della squadra. Dopo una vittoria convincente nel derby, i leoni del Garda sono determinati a conquistare il decimo successo stagionale, un traguardo che li avvicinerebbe ulteriormente alle prime posizioni della classifica. Il match si svolgerà alle 20.30 presso lo stadio Lino Turina di Salò, dove la squadra ha già dimostrato di essere in ottima forma, avendo ottenuto 22 punti su 24 disponibili tra le mura amiche.

La sorpresa dell’Alcione

L’Alcione, pur non avendo una lunga tradizione nella categoria, si è rivelato una delle sorprese di questo campionato. La squadra ha saputo costruire un percorso solido, frutto di un mix di giovani talenti e giocatori esperti. Il tecnico Aimo Diana ha riconosciuto il valore dell’avversario, sottolineando come la loro organizzazione e il bel gioco li abbiano portati a occupare posizioni di rilievo in classifica. La FeralpiSalò è consapevole che non sarà una partita facile e si aspetta un incontro combattuto, dove ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.

Assenze e rientri nella formazione

Per questo incontro, la FeralpiSalò dovrà fare a meno di alcuni elementi chiave. Giudici, Cabianca e Brambilla sono infortunati da tempo, mentre Balestrero è squalificato e acciaccato. Maistrello, reduce da un infortunio al ginocchio, non sarà disponibile, ma c’è una buona notizia: Pellegrini è tornato a disposizione. La gestione delle assenze sarà cruciale per il tecnico, che dovrà trovare le giuste soluzioni per mantenere alta la competitività della squadra.

Un match da seguire con attenzione

Il match di questa sera non è solo un’opportunità per la FeralpiSalò di consolidare la propria posizione in classifica, ma anche un test importante per valutare la crescita della squadra. Con la speranza di accorciare le distanze da Padova e Vicenza, i leoni del Garda sono pronti a dare il massimo. I tifosi possono aspettarsi una partita ricca di emozioni e colpi di scena, in un contesto dove ogni punto può rivelarsi fondamentale per il prosieguo della stagione.