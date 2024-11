Gli Orange cercano la terza vittoria consecutiva contro una FeralpiSalò agguerrita.

Un incontro atteso

Questa sera, alle 20.30, si svolgerà un incontro di grande importanza nel campionato, con l’Alcione che affronterà la FeralpiSalò. Gli Orange, reduci da due vittorie consecutive contro Pergolettese e Pro Patria, si presentano come una delle squadre più in forma del girone. La solidità dimostrata nelle ultime partite ha suscitato l’attenzione degli esperti e dei tifosi, rendendo questa sfida particolarmente attesa.

La forza dell’Alcione

Il segreto del successo dell’Alcione, come ha affermato il tecnico Cusatis, risiede nella determinazione e nel lavoro di squadra. “Il nostro segreto sono dieci animali che corrono” ha dichiarato, sottolineando l’importanza del sacrificio collettivo. Ogni giocatore è pronto a mettersi a disposizione per recuperare la palla, creando un ambiente di gioco altamente competitivo. Il tandem d’attacco formato da Palombi e Marconi si è rivelato letale, entrambi a segno nell’ultima giornata, e rappresenta una delle principali minacce per la difesa avversaria.

Le scelte tattiche

In vista della partita, ci si aspetta un possibile rientro della coppia centrale di difesa Pirola-Stabile, che potrebbe dare maggiore solidità al reparto. Tuttavia, Ciappellano e Bertolotti hanno dimostrato di essere all’altezza della situazione quando chiamati in causa, rispondendo sempre in modo positivo. La formazione dell’Alcione, schierata con un 4-3-1-2, prevede Bacchin in porta, con Dimarco, Pirola, Stabile e Chierichetti in difesa. A centrocampo, Bright, Bagatti e Bertoni garantiranno supporto sia in fase offensiva che difensiva, mentre Invernizzi agirà come trequartista dietro le punte Palombi e Marconi.