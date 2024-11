Un pomeriggio di sport e divertimento con i giovani cestisti gialloblù

Un incontro speciale al Pala Polis

Mercoledì 27 novembre, il Pala Polis di Senago ha ospitato un evento straordinario: i cestisti dell’Olimpia Milano, Leandro Bolmaro e Armoni Brooks, hanno incontrato i giovani atleti della Polis Senago. Questo incontro è stato un premio per la vittoria dell’Armani Junior Program Bronze Club nella scorsa stagione, un riconoscimento che ha reso felici i ragazzi e gli allenatori.

Divertimento e giochi con i campioni

Durante il pomeriggio, i due cestisti hanno partecipato attivamente a giochi e attività con i ragazzi del settore minibasket e giovanile. L’atmosfera era carica di entusiasmo e gioia, con i giovani atleti che hanno avuto l’opportunità di giocare e divertirsi insieme ai loro idoli. Non è mancata la mascotte della società, Fiero Guerriero, che ha animato ulteriormente l’evento con sfide di abilità e destrezza, coinvolgendo tutti in un clima di festa e amicizia.

Il valore dell’Armani Junior Program

La Polis Senago ha recentemente ricevuto un premio al Forum per il suo impegno nel programma, che rappresenta un’importante iniziativa della Pallacanestro Olimpia Milano. Questo programma è dedicato a supportare le realtà sportive locali, offrendo opportunità di crescita attraverso eventi, iniziative e progetti di cultura sportiva. La presenza di Bolmaro e Brooks ha sottolineato l’importanza di tali iniziative, che non solo promuovono lo sport, ma anche valori come la collaborazione e il rispetto.

Un pomeriggio indimenticabile

Alla fine dell’incontro, i due cestisti si sono dedicati a foto e autografi, lasciando un ricordo indelebile nei cuori dei giovani atleti. Questo tipo di eventi non solo rafforza il legame tra i professionisti e i giovani sportivi, ma offre anche un’opportunità unica per ispirare le nuove generazioni a perseguire i propri sogni nel mondo dello sport. L’incontro si è concluso con sorrisi e promesse di futuri successi, rendendo il pomeriggio un’esperienza memorabile per tutti i partecipanti.