Un percorso di 12mila chilometri che coinvolgerà tutta Italia e oltre 10.000 tedofori

Un viaggio simbolico di unità e pace

Il viaggio della fiamma olimpica rappresenta un momento di grande significato per l’Italia, un evento che non solo celebra lo sport, ma unisce le comunità in un abbraccio di unità e pace. A partire dal , la torcia olimpica inizierà il suo percorso da Olimpia, attraversando tutte le 20 regioni italiane e toccando 110 province, per un totale di 12mila chilometri. Questo evento straordinario coinvolgerà ben 10.001 tedofori, tra cui atleti, artisti e cittadini comuni, tutti pronti a portare il messaggio di speranza e solidarietà.

Dettagli del percorso e delle tappe

Il viaggio della fiamma olimpica si snoderà attraverso 60 città, con tappe significative come Roma, Napoli e Bari. La torcia arriverà a Verona il , per poi proseguire verso Vicenza, Padova, Venezia, Trieste, Udine e Belluno. Un momento particolarmente atteso sarà il ritorno della fiamma a Cortina d’Ampezzo, dopo 70 anni dalla cerimonia d’apertura dei Giochi del 1956. La conclusione del percorso avverrà a Milano, con l’ingresso allo stadio di San Siro, dove si darà il via ufficiale alle Olimpiadi invernali.

Il significato del viaggio per le comunità locali

Questo evento non è solo una celebrazione sportiva, ma un’opportunità per le comunità locali di unirsi e festeggiare. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha sottolineato l’importanza di questo viaggio, definendolo una tappa iconica nell’organizzazione delle Olimpiadi. La partecipazione attiva dei cittadini, inclusi i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni locali, è fondamentale per creare un’atmosfera di entusiasmo e coinvolgimento. Il sindaco di Verona, Damiano Tommasi, ha espresso il suo orgoglio per la città che ospiterà una delle tappe più significative di questo viaggio.