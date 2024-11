Il prefetto Sgaraglia adotta misure per prevenire incidenti tra tifoserie

Misure di sicurezza per la partita di Eurolega

In vista della partita di basket tra Olimpia Milano e Stella Rossa, prevista per il 4 dicembre al Forum di Assago, il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha deciso di adottare misure restrittive per garantire la sicurezza. Considerata un evento ad alto rischio, la partita ha spinto le autorità a prendere provvedimenti significativi, in particolare riguardo alla vendita dei biglietti.

Le nuove disposizioni stabiliscono che nessun residente in Serbia potrà acquistare i biglietti per l’incontro. I tagliandi saranno venduti esclusivamente ai residenti in Lombardia e saranno nominali, con l’obbligo di fornire i dati anagrafici completi degli acquirenti. Questa misura mira a limitare l’accesso ai tifosi serbi, in seguito a episodi di violenza che hanno caratterizzato incontri precedenti tra le due tifoserie.

Il contesto di tensione tra tifoserie

Il clima di tensione tra i tifosi di Belgrado e quelli romanisti è stato alimentato da eventi passati. Durante una partita di basket tra Virtus Bologna e Stella Rossa, si erano verificati scontri violenti, culminati in un’aggressione ai danni di tifosi serbi da parte dei romanisti. Inoltre, un episodio particolarmente controverso ha visto un gruppo di tifosi romanisti esporre uno striscione capovolto durante un incontro della Stella Rossa, suscitando la rabbia della tifoseria giallorossa.

Il prefetto Sgaraglia ha sottolineato come tali comportamenti abbiano generato un forte sentimento di rivalsa tra i tifosi romanisti, rendendo necessario un intervento deciso per prevenire ulteriori conflitti. Le autorità locali sono consapevoli del rischio di contatti tra le due tifoserie e stanno cercando di evitare che si verifichino situazioni di tensione sul territorio italiano.

Controlli e volontari per garantire la sicurezza

Per garantire il rispetto delle nuove disposizioni, l’Olimpia Milano impiegherà volontari riconoscibili con apposite casacche per effettuare controlli all’ingresso del Forum. Questi volontari avranno il compito di monitorare la situazione e di garantire che solo i tifosi autorizzati possano accedere all’evento. L’obiettivo è quello di creare un ambiente sicuro per tutti i partecipanti, evitando il ripetersi di episodi violenti che hanno caratterizzato le partite passate.

Il prefetto Sgaraglia aveva già preso misure simili in passato, dimostrando un impegno costante nella gestione della sicurezza durante eventi sportivi. Con l’approssimarsi della partita, le autorità continueranno a monitorare la situazione e a valutare ulteriori provvedimenti se necessario, per garantire che l’incontro si svolga senza incidenti.