Scopri il viaggio della fiamma olimpica e paralimpica che attraverserà l'Italia.

Un viaggio di 12.000 chilometri

I Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 si avvicinano e con essi un evento che rappresenta una tradizione storica: il viaggio della Fiamma Olimpica. Questo straordinario percorso, che si snoderà per 63 giorni, toccherà 60 città e percorrerà oltre 12.000 chilometri, attraversando tutte le 110 province italiane. L’accensione della torcia avverrà a Olimpia, un momento simbolico che darà il via a questa avventura unica.

Le tappe significative del viaggio

Il viaggio della Fiamma inizierà ufficialmente il 4 dicembre a Roma, dove il sacro fuoco arriverà dopo la cerimonia di accensione. Da lì, la torcia proseguirà verso Napoli, dove festeggerà il Natale, e arriverà a Bari per celebrare l’inizio del 2026. Un momento particolarmente atteso sarà il ritorno della fiamma a Cortina d’Ampezzo il 26 gennaio, esattamente 70 anni dopo la Cerimonia d’Apertura dei Giochi del 1956. La chiusura del tragitto avverrà allo Stadio di San Siro, un luogo iconico che ospiterà l’evento finale.

Il viaggio della fiamma paralimpica

Non solo la fiamma olimpica, ma anche quella paralimpica avrà il suo percorso. Con un tragitto di 2.000 chilometri in 11 giorni, la Fiamma Paralimpica sfilerà nelle mani di 501 tedofori, culminando nella Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici all’Arena di Verona. Questo evento rappresenta un’importante opportunità per promuovere l’inclusività e la resilienza, valori fondamentali del movimento paralimpico.

Partner d’eccezione

Il viaggio della fiamma sarà accompagnato da partner prestigiosi. Coca-Cola, Eni e Allianz sono solo alcuni dei nomi che sosterranno questa iniziativa. Coca-Cola, in particolare, è un Worldwide Partner del Movimento Olimpico e Paralimpico Internazionale, mentre Eni è Premium Partner dei Giochi. Allianz, attivo dal 2006 con il Comitato Paralimpico Internazionale, si impegna a promuovere l’inclusività e sarà Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Paralimpica. Questi sponsor non solo sosterranno l’evento, ma contribuiranno anche a diffondere un messaggio di unità e speranza.