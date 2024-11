Scopri i risultati e le emozioni della sedicesima giornata di Serie C.

Il campionato di Serie C continua a sorprendere

La sedicesima giornata di Serie C 2024/25 ha regalato emozioni e colpi di scena, con undici gare disputate e tre posticipi in programma. Il campionato, che si sta rivelando molto competitivo, ha visto diverse squadre mettersi in luce, mentre altre hanno faticato a trovare continuità nei risultati. In questo articolo, analizzeremo i risultati principali e le performance delle squadre in campo.

Le vittorie più significative

Tra le squadre che hanno brillato in questa giornata, l’Alcione ha ottenuto un’importante vittoria contro la Pro Patria, grazie alle reti di Marconi e Palombi. Questo successo segna il secondo consecutivo per la squadra, che sta dimostrando di avere una buona forma. Anche il Novara ha festeggiato, conquistando tre punti preziosi in trasferta contro l’Arzignano, con Morosini e Basso a segno. La squadra veneta, purtroppo, ha visto sfumare la possibilità di un pareggio, colpendo una traversa con Antoniazzi.

Le sorprese e le delusioni

Non sono mancati i momenti di sorpresa, come la vittoria della Pergolettese sulla Virtus Verona. La doppietta di Tonoli ha messo in difficoltà i rossoblù, che hanno accorciato le distanze ma non sono riusciti a pareggiare, fallendo un rigore con Juanito Gomez. D’altra parte, il Milan U23 ha deluso le aspettative, non riuscendo a superare il Sestri Levante nonostante un vantaggio iniziale. La partita si è conclusa in parità, con i rossoneri che devono ancora trovare la giusta continuità.

Il quadro della classifica

Con i risultati di questa giornata, l’Entella si è posizionata al secondo posto del girone B, dopo una convincente vittoria contro il Campobasso. La squadra ha mostrato un gioco solido e determinato, con reti di Di Noia, Franzoni e Santini su rigore. Al contrario, il Cerignola continua a sorprendere, volando al secondo posto grazie a una vittoria convincente contro la Cavese. La doppietta di Jallow ha messo in evidenza la forza offensiva della squadra, che ha saputo gestire il vantaggio nonostante un tentativo di rimonta da parte degli avversari.

Prossimi appuntamenti

La giornata si chiuderà con i tre posticipi del girone B, dove le squadre si sfideranno per cercare di migliorare la propria posizione in classifica. Gli appassionati di calcio possono aspettarsi ulteriori emozioni e sorprese, mentre il campionato di Serie C continua a regalare spettacolo e competizione. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e analisi sui prossimi incontri.