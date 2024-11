Il torneo di calcio dilettantistico europeo che celebra inclusione e innovazione.

Un evento che celebra il calcio dilettantistico

Mercoledì 27 novembre, il Brera FC si prepara a vivere un momento storico con il suo debutto al FENIX Trophy, un torneo calcistico che va oltre il semplice sport. Questo evento, che si svolgerà nell’iconica Arena Civica «Gianni Brera» di Milano, rappresenta un’opportunità unica per mettere in luce il valore sociale e culturale del calcio dilettantistico. La squadra milanese, conosciuta come la «terza squadra di Milano», è pronta a sfidare i montenegrini del Fans United in una serata che promette emozioni e spettacolo.

Il Brera FC: un simbolo di inclusione

Fondato nel 2000 da Alessandro Aleotti, il Brera FC ha sempre avuto un forte impegno verso la comunità. Nonostante le recenti sfide, come la promozione dell’Alcione in Serie C, il club continua a essere un faro per il calcio dilettantistico. Tra le sue iniziative più significative c’è la creazione di FreeOpera Brera, una squadra composta da detenuti del carcere di Opera, che ha dimostrato come il calcio possa essere un potente strumento di cambiamento sociale. Questo progetto non solo offre una seconda possibilità ai partecipanti, ma promuove anche valori di inclusione e solidarietà.

Il FENIX Trophy: un torneo con una missione

Il FENIX Trophy, acronimo di Friendly European Non-professional Innovative Xenial, è molto più di un semplice torneo calcistico. Creato per valorizzare club dilettantistici europei, il FENIX Trophy si distingue per la sua attenzione ai valori del fair play, dell’innovazione e della sostenibilità economica. L’edizione 2024-2025 vedrà la partecipazione di squadre provenienti da 13 paesi, ognuna con una storia unica da raccontare. Il Brera FC, con la sua storia di inclusione e innovazione, è perfettamente in linea con la missione del torneo.

Il match inaugurale sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube FenixTrophy TV, permettendo a tutti gli appassionati di seguire l’evento. I biglietti sono disponibili a un prezzo accessibile di 10 euro, con ingresso gratuito per i bambini sotto i 12 anni. Questo approccio rende il calcio accessibile a tutti, sottolineando l’importanza della comunità e dell’inclusione.

Con il FENIX Trophy, il Brera FC non solo celebra il calcio, ma crea anche un ponte tra culture diverse, dimostrando che lo sport può essere un veicolo di cambiamento e connessione. L’Arena Civica, con il suo fascino storico, sarà il palcoscenico ideale per questa celebrazione del calcio e dei suoi valori.