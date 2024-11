La collaborazione tra Drivalia e Olimpia Milano promuove una mobilità green attraverso SUV elettrici.

Una partnership all’insegna della sostenibilità

Drivalia, azienda leader nel settore del noleggio e della mobilità, continua a dimostrare il proprio impegno verso la sostenibilità ambientale collaborando con l’Olimpia Milano, la storica squadra di basket italiana. Questa sinergia si concretizza nella fornitura di una flotta di SUV Voyah Free, completamente elettrici, ai giocatori della squadra. L’iniziativa non solo rafforza il legame tra le due realtà, ma rappresenta anche un passo significativo verso una mobilità più responsabile e attenta all’ambiente.

Le caratteristiche dei veicoli Voyah Free

I SUV Voyah Free si distinguono per il loro design moderno e accattivante, unito a prestazioni elevate e un’autonomia che soddisfa le esigenze di mobilità quotidiana. Questi veicoli non solo offrono comfort e tecnologia all’avanguardia, ma incarnano anche l’impegno di Drivalia per un futuro più green. La scelta di utilizzare veicoli elettrici sottolinea l’importanza di innovazione e sostenibilità, valori fondamentali che uniscono Drivalia e Olimpia Milano.

Un legame che va oltre il campo

La partnership tra Drivalia e Olimpia Milano non si limita al solo aspetto sportivo. Infatti, il Country Manager di Drivalia Italia, Claudio Catania, ha espresso il proprio onore nel sostenere un team che rappresenta l’eccellenza e l’innovazione. Inoltre, il General Manager dell’Olimpia Milano, Christos Stavropoulos, ha sottolineato l’importanza di avere un partner affidabile e proiettato verso il futuro. Questa collaborazione mira a coinvolgere il pubblico in un dialogo attivo sulla mobilità sostenibile, utilizzando lo sport come veicolo di comunicazione e sensibilizzazione.

Eventi e iniziative future

In occasione della partita tra l’Olimpia Milano e la Bertram Derthona Tortona, in programma il 1° dicembre all’Unipol Forum, Drivalia sarà match sponsor, un’opportunità per celebrare questa partnership e rafforzare il legame con i tifosi. Attraverso eventi come questo, l’azienda intende promuovere una mobilità più sostenibile e responsabile, coinvolgendo il grande pubblico e creando consapevolezza sull’importanza di scelte ecologiche nel quotidiano.