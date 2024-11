Oggi alle 15, la Pro Patria cerca punti contro l'Alcione neopromossa in Serie C.

Un incontro decisivo per la Pro Patria

Oggi, alle 15, la Pro Patria scenderà in campo a Sesto San Giovanni per affrontare l’Alcione, una neopromossa in Serie C. Questo incontro si preannuncia cruciale per entrambe le squadre, con i tigrotti che cercano punti vitali per la loro stabilità in campionato. La squadra milanese, reduce da un ottimo avvio di stagione, può affrontare la partita con una certa leggerezza, mentre la Pro Patria è chiamata a dimostrare carattere e determinazione.

Le scelte tattiche di Colombo

Il tecnico Riccardo Colombo si trova a dover gestire l’assenza di Piran, un giocatore chiave per la squadra. Tuttavia, il ritorno di Renault e Vaglica offre nuove opzioni. Colombo potrebbe decidere di avanzare Sassaro e inserire Cavalli nella linea difensiva, oppure optare per un 3-4-2-1, richiedendo maggiore sacrificio ai trequartisti. In attacco, Toci sarà l’unica punta, affiancato da Pitou, mentre Beretta rimane indisponibile. La scelta di Alcibiade come perno difensivo e la formazione di un centrocampo solido con Ferri, Nicco e Mallamo sono elementi cruciali per affrontare questa sfida delicata.

Le altre partite di Serie C

Nel frattempo, altre squadre della Serie C si preparano per le loro sfide. Domenica, il Varese ospiterà il Chieri, con l’obiettivo di ridurre il distacco dalla capolista Bra, attualmente a +6. I piemontesi, impegnati sul difficile campo del Ligorna, dovranno affrontare l’assenza di Stampi per infortunio e attendere il recupero di D’Iglio. Anche i rossoblù, primi in classifica a +2, sfideranno la Castellanzese, guidata da Corrado Cotta, esperto di imprese difficili. Spilli, il tecnico, recupera Sali, ma deve rinunciare a Giorgi per infortunio. La squadra punta a consolidare il primato con Di Mauro di nuovo in gruppo.

Un derby insidioso per la capolista

Infine, la Solbiatese, capolista con 5 punti di vantaggio, si prepara ad affrontare la Sestese in un derby insidioso. Paolo Tomasoni, tecnico avversario, punta sulla vena realizzativa di Alex Romano. Tra i nerazzurri, tornano disponibili Minuzzi e presto anche Cocuz, mentre Gabrielli è squalificato. Un augurio speciale va al capitano Scapinello, che oggi compie 29 anni. Mercoledì, la Pro Patria sarà impegnata in una sfida di Coppa Italia contro l’Orceana, un’altra opportunità per dimostrare il proprio valore.