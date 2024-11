Una prestazione superlativa consente alla FeralpiSalò di consolidare il terzo posto in classifica.

Un inizio scoppiettante per la FeralpiSalò

La FeralpiSalò ha dimostrato ancora una volta la sua forza nel derby contro il Lumezzane, aggiudicandosi la tredicesima sfida con una prestazione che ha lasciato il segno. I gardesani sono partiti subito forte, con Dubickas che ha aperto le danze all’8′ minuto, grazie a un’azione ben orchestrata da Cavuoti. Questo gol ha dato il via a una partita ricca di emozioni e colpi di scena.

Il Lumezzane reagisce ma non basta

Nonostante il vantaggio iniziale della FeralpiSalò, il Lumezzane non si è dato per vinto. Monachello ha ristabilito la parità al 30′ minuto, approfittando di un errore del portiere Rinaldi. Questo gol ha riacceso le speranze per i cugini, ma la squadra di Aimo Diana ha saputo reagire con determinazione. Nella ripresa, Cavuoti ha riportato in vantaggio i gardesani con un calcio piazzato che ha sorpreso Filigheddu, portando il punteggio sul 2-1.

Un finale che chiude i conti

La FeralpiSalò non si è fermata qui. Al 41′ minuto, Pietrelli ha siglato il terzo gol in contropiede, chiudendo definitivamente la contesa sul 3-1. Con questa vittoria, il club di Giuseppe Pasini ha consolidato il terzo posto in classifica, mantenendo vive le speranze di promozione. Dall’altra parte, il Lumezzane ha subito la sua quinta sconfitta stagionale, scivolando a -6 dai cugini. La prossima sfida per la FeralpiSalò sarà contro l’Alcione, mentre il Lumezzane affronterà il Novara in trasferta.