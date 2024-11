Scopri il programma completo delle partite e le iniziative a sostegno delle donne.

Il programma della sedicesima giornata

La Serie C è pronta a scendere in campo da venerdì 22 a lunedì 25 novembre per la sedicesima giornata di campionato. Un weekend ricco di emozioni, con ben 5 partite in programma già nella serata di apertura. Gli appassionati potranno seguire le gare in diretta su Sky Sport Calcio e NOW, con un’ampia copertura mediatica che include anche gli highlights e gli approfondimenti delle partite sui canali ufficiali di Sky Sport.

Partite da non perdere

Il programma di questo turno è fitto di incontri interessanti. Tra le partite più attese, spiccano AZ Picerno contro Team Altamura e Union Clodiense contro L.R. Vicenza, entrambe in diretta su Sky Sport 251. Domenica, il palinsesto prevede una serie di match in contemporanea alle 15, con Diretta Gol a garantire la copertura di tutte le gare. Tra le sfide da seguire, Avellino-Catania e Taranto-Benevento promettono di regalare spettacolo e emozioni.

Iniziative contro la violenza sulle donne

In questo turno, la Serie C si fa portavoce di un messaggio importante: la lotta contro la violenza sulle donne. Le fasce da capitano indossate dai giocatori saranno decorate con il messaggio “NO alla violenza” per sensibilizzare il pubblico su questo tema cruciale. Un’iniziativa che dimostra come il calcio possa essere un veicolo di cambiamento e consapevolezza sociale, coinvolgendo non solo i tifosi ma anche le comunità locali.

Un campionato in crescita

La Serie C continua a crescere, con un numero sempre maggiore di appassionati che seguono le partite. La stagione attuale è caratterizzata da un alto livello di competitività, con squadre che lottano per la promozione e altre che cercano di evitare la retrocessione. Ogni partita è una battaglia, e il supporto dei tifosi è fondamentale per le squadre in campo. Con la diretta delle partite e gli approfondimenti disponibili, i fan possono sentirsi parte integrante di questo entusiasmante campionato.