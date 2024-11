Dopo un inizio di stagione difficile, l'Olimpia Milano si riscatta con vittorie convincenti.

Un inizio di stagione complicato

L’Olimpia Milano ha iniziato la stagione di EuroLeague con un record modesto di 5-6, mantenendosi al margine della zona play-in. Tuttavia, la squadra ha mostrato segni di ripresa, inanellando quattro vittorie nelle ultime cinque partite. Questo filotto positivo ha dato nuova linfa a un roster che, pur non essendo più quello quadrato e difensivo dell’era Messina, sta trovando la propria identità sul campo.

Prestazioni in crescita

Le recenti prestazioni dell’Olimpia Milano sono state caratterizzate da un gioco offensivo vivace e dinamico. La squadra ha dimostrato di saper muovere la palla con efficacia, registrando ben 21 assist nella vittoria contro il Maccabi Tel Aviv, dove ha trionfato con un punteggio di 98-86. La coppia formata da Mirotic e LeDay ha messo a segno 42 punti, rendendo difficile per la difesa avversaria trovare soluzioni. Questo approccio offensivo ha permesso all’Olimpia di esprimere il proprio potenziale e di competere ad alti livelli.

Coach Ettore Messina ha espresso soddisfazione per la vittoria contro il Maccabi, sottolineando l’importanza del sacrificio e del lavoro di squadra. “È stata una buonissima vittoria, tutti i giocatori che sono andati in campo hanno aiutato, si sono sacrificati, hanno mosso la palla e hanno corso”, ha dichiarato. Questo spirito di squadra è fondamentale per affrontare le sfide future e per continuare a migliorare nel corso della stagione.

Il supporto dei tifosi

Il calore dei tifosi è un altro elemento che ha contribuito al successo dell’Olimpia. I Milano Brothers, il gruppo di sostenitori della curva, hanno creato un’atmosfera elettrica durante le partite, intonando cori e mostrando striscioni. Questo supporto incondizionato è un fattore motivante per i giocatori, che si sentono spinti a dare il massimo per onorare la maglia.

Verso il futuro

Con la squadra che sta ritrovando fiducia e coesione, l’Olimpia Milano guarda al futuro con ottimismo. Le prossime sfide in EuroLeague saranno cruciali per consolidare la propria posizione e per continuare a costruire su questa striscia positiva. La crescita della squadra è evidente, e i tifosi possono sperare in una stagione ricca di soddisfazioni.