I biancorossi dominano il Maccabi Tel Aviv con una prestazione di squadra eccezionale.

Una vittoria che fa morale

L’Olimpia Milano ha ottenuto un’importante vittoria contro il Maccabi Tel Aviv, con un punteggio finale di 98-86. Questo successo non solo rappresenta un passo avanti nella corsa verso i play-in di Eurolega, ma è anche un segnale positivo per la squadra, che sta mostrando un gioco di squadra sempre più affiatato. I biancorossi hanno dimostrato una circolazione di palla di alto livello, con ben sei giocatori in doppia cifra, evidenziando la loro capacità di collaborare in attacco.

Prestazioni individuali di spicco

Tra i protagonisti della serata, spicca la prestazione di LeDay, che ha messo a segno 22 punti e catturato 7 rimbalzi. Anche Mirotic ha contribuito in modo significativo, segnando 20 punti e raccogliendo 8 rimbalzi. Ma non sono stati solo loro a brillare: Mannion ha dimostrato di aver trovato la sua dimensione, con 12 punti e 8 assist, mentre Dimitrijevic ha fornito un contributo prezioso con 11 punti in soli 11 minuti di gioco. Questa varietà di opzioni offensive ha reso difficile per il Maccabi contenere l’attacco milanese.

Un match equilibrato fino alla fine

La partita è iniziata in modo equilibrato, con il Maccabi che ha mantenuto il vantaggio iniziale. Tuttavia, l’Olimpia ha saputo reagire, grazie a un break di Brooks, che ha segnato 16 punti totali. La squadra ha trovato il suo ritmo, specialmente nel secondo quarto, dove ha realizzato una serie di triple che hanno permesso di chiudere il primo tempo in vantaggio. Nonostante un tentativo di rimonta da parte del Maccabi, l’Olimpia ha mantenuto il controllo della partita, grazie a canestri decisivi nei momenti cruciali, come quello di Causeur, che ha chiuso la gara con un importante canestro.

Con questa vittoria, l’Olimpia Milano si prepara ora per la pausa delle nazionali, con la consapevolezza di aver fatto un passo importante nella competizione europea. La squadra tornerà in campo il 29 novembre contro il Fenerbahce Istanbul, in un match che si preannuncia altrettanto impegnativo.