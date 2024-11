L'Olimpia Milano dimostra la sua forza offensiva contro il Maccabi Tel Aviv all'Unipol Forum.

Una vittoria che conta

L’Olimpia Milano ha ottenuto un’importante vittoria contro il Maccabi Tel Aviv all’Unipol Forum, consolidando le buone impressioni di inizio stagione. La squadra, guidata da Ettore Messina, ha dimostrato una notevole capacità offensiva, riuscendo a trovare il canestro con regolarità, sia dall’arco che nel pitturato. Questo successo è stato reso possibile anche grazie a una difesa avversaria poco attenta, che ha permesso ai padroni di casa di esprimere al meglio il proprio gioco.

Prestazioni individuali di rilievo

Nel corso del match, i giocatori chiave come Dimitrijevic e Mannion hanno avuto un ruolo fondamentale. Mannion, nonostante alcune palle perse, ha chiuso la partita con 12 punti e 8 assist, dimostrando di essere decisivo nei momenti cruciali. Anche Causeur, dopo un primo tempo sottotono, ha saputo ritrovare la via del canestro nella ripresa, contribuendo a lanciare contropiedi efficaci e a mantenere alta l’intensità della squadra.

Il Maccabi non molla

Il Maccabi Tel Aviv ha cercato di rimanere in partita grazie alle prestazioni di Hoard, che ha segnato 20 punti, e Shayok, autore di 10 punti. Tuttavia, nonostante gli sforzi, la squadra israeliana non è riuscita a colmare il divario creato dall’Olimpia nel terzo quarto, quando i padroni di casa hanno cercato di allungare il punteggio. Messina, nel post-partita, ha elogiato l’atteggiamento della sua squadra, sottolineando come ogni giocatore, anche quelli con meno minuti in campo, abbia dato il proprio contributo alla vittoria.