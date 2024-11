La squadra milanese si impone con un punteggio di 98-86, rilanciando le sue ambizioni in Eurolega.

Una vittoria che fa bene al morale

L’Olimpia Milano ha ottenuto una vittoria fondamentale contro il Maccabi Tel Aviv, chiudendo la partita con un punteggio di 98-86 all’Unipol Arena di Assago. Questo successo rappresenta la quarta vittoria nelle ultime cinque sfide europee per la squadra milanese, che si trova ora in una posizione favorevole per continuare a competere ad alti livelli in Eurolega. La partita ha visto un inizio promettente per gli israeliani, ma l’Olimpia ha saputo reagire, mostrando grande determinazione e abilità sul campo.

Un match equilibrato fino alla fine

La gara è stata caratterizzata da un equilibrio costante, con continui cambi di vantaggio tra le due squadre. Tuttavia, un momento chiave è stato rappresentato dalla tripla di Zach LeDay nel finale del secondo quarto, che ha permesso all’EA7 di allungare il vantaggio a +7. Questo colpo ha avuto un impatto psicologico notevole, dando all’Olimpia la spinta necessaria per controllare il gioco nella ripresa. Infatti, nel terzo quarto, la squadra ha raggiunto un vantaggio di +14, dimostrando una superiorità evidente.

LeDay e Mirotic protagonisti della serata

Il protagonista indiscusso della serata è stato Zach LeDay, che ha messo a segno 22 punti e catturato 7 rimbalzi. Anche Nikola Mirotic ha contribuito in modo significativo, con 20 punti e 8 rimbalzi. Altri giocatori chiave sono stati Armoni Brooks, autore di 16 punti, e Nico Mannion, che ha fornito 12 punti e 8 assist. Dall’altra parte, il Maccabi Tel Aviv ha visto Jaylen Hoard come il miglior marcatore con 20 punti, ma non è riuscito a trovare la continuità necessaria per ribaltare le sorti della partita.

Questa vittoria non solo rappresenta un passo avanti per l’Olimpia Milano nella competizione, ma anche un segnale forte per le altre squadre. Con un roster talentuoso e una strategia di gioco efficace, l’Olimpia si prepara ad affrontare le prossime sfide con rinnovata fiducia e determinazione.