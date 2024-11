Una prestazione superlativa per l'Olimpia Milano, che si impone 98-86 sul Maccabi Tel Aviv.

Una vittoria che conta

L’Olimpia Milano ha ottenuto un successo cruciale nella partita contro il Maccabi Tel Aviv, valida per l’11^ giornata di Eurolega 2024/2025. Con un punteggio finale di 98-86, la squadra di coach Ettore Messina ha dimostrato di essere in grande forma, collezionando il secondo successo consecutivo e il quarto nelle ultime cinque partite. L’unica nota negativa rimane la sconfitta contro l’ALBA Berlino, ma il trend positivo è evidente.

Un inizio difficile ma promettente

La partita è iniziata in salita per l’Olimpia, con il Maccabi che ha preso subito il comando grazie a Hoard e Jokubaitis, portandosi sul 2-9. Questo avvio ha costretto Messina a chiamare un time out per riorganizzare le idee. Al rientro in campo, la tripla di Nikola Mirotic ha dato il via a una rimonta che ha visto Milano chiudere il primo quarto con un distacco minimo di soli due punti (20-22). Mirotic, oltre a segnare, ha offerto un contributo difensivo fondamentale, dimostrando di essere un giocatore chiave per la squadra.

Il dominio del secondo quarto

Il secondo quarto ha visto l’Olimpia Milano prendere il controllo della partita. Con due triple spettacolari di Mirotic e i canestri di Brooks e Dimitrijevic, Milano è riuscita a chiudere il primo tempo in vantaggio (50-43). La squadra ha mostrato una grande intesa e capacità di costruire buoni tiri, evidenziando una percentuale al tiro impressionante, con 22/31 da due e 13/29 da tre. Questo dominio offensivo ha permesso ai meneghini di allungare il vantaggio e di affrontare il secondo tempo con maggiore serenità.

Un finale emozionante

Il terzo quarto ha visto il Maccabi tentare di riavvicinarsi, ma Milano ha mantenuto il controllo grazie a canestri fondamentali di Leday e Mannion. Nonostante un momento di difficoltà offensiva, la squadra di casa ha saputo reagire, chiudendo il terzo quarto sul punteggio di 79-70. Negli ultimi dieci minuti, il Maccabi ha tentato un’ulteriore rimonta, arrivando a -4 (81-77), ma l’Olimpia ha risposto con determinazione. Le penetrazioni di Mannion e un gioco da tre hanno chiuso l’incontro, regalando una vittoria meritata ai tifosi presenti all’Unipol Forum.