Dopo la vittoria a Belgrado, l'Olimpia Milano ospita il Maccabi Tel Aviv al Forum di Assago.

Un momento cruciale per l’Olimpia Milano

Dopo un inizio di stagione altalenante, l’Olimpia Milano si prepara ad affrontare il Maccabi Tel Aviv in una partita che potrebbe rivelarsi decisiva per il prosieguo della sua avventura in Eurolega. Con un record attuale di 4 vittorie e 6 sconfitte, la squadra di coach Ettore Messina ha bisogno di una vittoria per avvicinarsi al 50% di successi, un obiettivo fondamentale per mantenere vive le speranze di qualificazione ai playoff.

Le condizioni della squadra

Il coach Messina può contare sul ritorno di Shields e Tonut, due giocatori chiave per il gioco dell’Olimpia, ma deve fare i conti con l’assenza di Nebo e Bolmaro, entrambi out per infortuni. Nebo, in particolare, ha dimostrato di essere un elemento fondamentale sotto canestro, e la sua mancanza si farà sentire. Inoltre, la situazione di Dimitrijevic è incerta, poiché ha saltato l’ultima partita di campionato a causa di un attacco febbrile. Nonostante queste difficoltà, la squadra è determinata a sfruttare il fattore campo al Forum di Assago.

Il Maccabi Tel Aviv: avversario temibile

Il Maccabi Tel Aviv, pur avendo un record di 3 vittorie e 7 sconfitte, non deve essere sottovalutato. Gli israeliani hanno dimostrato di poter competere con le migliori squadre, avendo recentemente battuto il Real Madrid e messo in difficoltà squadre come Olympiacos e Panathinaikos. La loro capacità di lottare fino all’ultimo secondo rende questa partita un vero e proprio banco di prova per l’Olimpia Milano. La squadra di Tel Aviv, che gioca le sue partite casalinghe a Belgrado, è in cerca di riscatto dopo un periodo difficile e sarà motivata a conquistare una vittoria in trasferta.

Un’occasione da non perdere

Per l’Olimpia Milano, questa partita rappresenta un’opportunità imperdibile per risollevare il morale e migliorare il proprio record. La squadra deve affrontare il Maccabi con la giusta mentalità, sfruttando il supporto del pubblico di casa e cercando di imporre il proprio ritmo di gioco. La vittoria non solo aiuterebbe a risalire in classifica, ma darebbe anche una spinta psicologica fondamentale per affrontare le prossime sfide in Eurolega. Con la giusta determinazione e un gioco di squadra efficace, Milano può tornare a sorridere e mantenere vive le speranze di una stagione di successo.