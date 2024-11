Il centro statunitense porta esperienza e determinazione alla squadra milanese.

Un nuovo inizio per l’Olimpia Milano

L’Olimpia Milano ha ufficializzato l’arrivo di Freddie Gillespie, un centro statunitense con un curriculum impressionante. Questo trasferimento arriva in un momento critico per la squadra, dopo l’infortunio di Nebo, che ha costretto la dirigenza a cercare un rinforzo sul mercato. Gillespie, entusiasta di unirsi a una delle squadre più prestigiose d’Europa, ha dichiarato: “Sono entusiasta di venire a giocare per l’Olimpia Milano. In questo club c’è una storia di risultati eccellenti di cui voglio far parte”.

Un giocatore con esperienza internazionale

Gillespie non è un novellino nel mondo del basket. Cresciuto a St. Paul, ha iniziato la sua carriera universitaria alla Baylor University, dove ha dimostrato il suo talento. Dopo un breve passaggio in NBA con i Dallas Mavericks e i Toronto Raptors, ha trovato spazio nella G-League con i Memphis Hustle. La sua esperienza si è ampliata ulteriormente con le sue avventure in Europa, dove ha giocato per il Bayern Monaco e la Stella Rossa. Questo bagaglio di esperienze lo rende un acquisto strategico per l’Olimpia Milano, che punta a raggiungere obiettivi ambiziosi in Eurolega.

Le aspettative per la stagione

Con l’arrivo di Gillespie, le aspettative per l’Olimpia Milano sono alte. La squadra, guidata dall’allenatore Ettore Messina, spera che il nuovo centro possa apportare non solo punti e rimbalzi, ma anche una mentalità vincente. Gillespie ha espresso la sua determinazione: “Mi sento pronto e in grado di aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi che si è prefissata”. La sua attitudine positiva e la voglia di vincere potrebbero rivelarsi fondamentali per il futuro della squadra.