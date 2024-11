Un'iniziativa innovativa per sensibilizzare sul tema della violenza economica e degli stereotipi di genere.

Il significato di #Ballshit

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, che si celebra ogni 25 novembre, Plenitude e Olimpia Milano hanno lanciato un’iniziativa unica: il progetto #Ballshit. Questo gioco di parole non è solo un titolo accattivante, ma rappresenta un’importante campagna di sensibilizzazione sugli stereotipi di genere e sulla violenza economica. L’obiettivo è chiaro: far riflettere il pubblico su temi spesso trascurati, utilizzando il potere dello sport come veicolo di cambiamento sociale.

Un evento speciale all’Unipol Forum

Il 21 novembre, durante il riscaldamento della partita di EuroLeague tra Olimpia Milano e Maccabi Tel Aviv, i giocatori scenderanno in campo con palloni da basket unici, dipinti a mano da cinque talentuose illustratrici: Costanza Starrabba, Elisa Puglielli, Isabella Bersellini, Martina Filippella e Shut Up Claudia. Ogni pallone rappresenterà una forma di violenza di genere, in particolare quella economica, attraverso illustrazioni che raccontano storie di discriminazione e ingiustizia. Questo gesto simbolico non solo arricchisce l’evento sportivo, ma invita anche i tifosi a riflettere su questioni importanti.

Un messaggio che continua oltre la partita

Ma l’iniziativa non finisce qui. Dal 25 al 30 novembre, i palloni e le magliette con le illustrazioni saranno esposti nel Flagship Store Plenitude di Corso Buenos Aires, permettendo a un pubblico ancora più vasto di interagire con il messaggio di #Ballshit. Questa esposizione rappresenta un’opportunità per continuare la conversazione sulla violenza di genere e sugli stereotipi, coinvolgendo la comunità in un dialogo aperto e necessario.

La partnership tra Plenitude e Olimpia Milano

Quest’anno, Plenitude rinnova la sua collaborazione con Olimpia Milano, assumendo il ruolo di Main partner della storica squadra di pallacanestro, campione d’Italia per ben 31 volte. Questa partnership non è solo una questione di sponsorizzazione, ma un impegno concreto per promuovere valori di inclusività e diversità, che sono parte integrante della missione di Plenitude come Società Benefit. Attraverso lo sport, Plenitude intende contribuire a una società più giusta e equa, dove ogni individuo possa sentirsi valorizzato e rispettato.