Il centro americano si unisce alla squadra meneghina dopo l'infortunio di Josh Nebo

Un nuovo capitolo per l’Olimpia Milano

L’Olimpia Milano continua a rafforzare il proprio roster in vista della stagione, accogliendo Freddie Gillespie, un centro di 2.08 metri proveniente dai New Zealand Breakers. Questo acquisto arriva in un momento cruciale, dopo l’infortunio di Josh Nebo, e rappresenta un’opportunità per la squadra di mantenere alte le proprie ambizioni nel campionato.

Il percorso di Freddie Gillespie

Originario di St. Paul, Minnesota, Gillespie ha iniziato la sua carriera cestistica nella East Ridge High School, dove ha mostrato fin da subito il suo talento. Dopo aver frequentato il Carleton College, ha fatto il salto nella Division One con la Baylor University, dove ha avuto un impatto significativo. Nella stagione 2019/20, ha raggiunto una media di 9.6 punti e 9.0 rimbalzi, guadagnandosi il titolo di ‘Most Improved Player’ della Big 12 conference.

Un’esperienza internazionale

Dopo un inizio di carriera non convenzionale, Gillespie ha trovato la sua strada nella G-League con i Memphis Hustle, dove ha dimostrato di essere un giocatore di grande valore, registrando statistiche impressionanti. Il suo debutto in NBA con i Toronto Raptors ha segnato un traguardo importante, ma è stato il suo passaggio al Bayern Monaco e successivamente alla Stella Rossa Belgrado che ha consolidato la sua reputazione come centro di qualità. Ora, con l’Olimpia Milano, Gillespie è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, contribuendo con la sua esperienza e le sue abilità al successo della squadra.