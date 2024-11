Una prestazione di alto livello per l'Olimpia Milano, nonostante le assenze.

Una partita intensa e combattuta

La sfida tra Vanoli Cremona e Olimpia Milano, valida per l’ottava giornata di Serie A, si è rivelata un vero e proprio spettacolo di pallacanestro. I biancorossi, guidati da un Armoni Brooks in forma smagliante, hanno chiuso il match con un punteggio di 95-83, mantenendo vive le speranze di avvicinarsi alla capolista Trento, ancora imbattuta. Nonostante le assenze pesanti di Nebo, Bolmaro e Dimitrijevic, il team di Ettore Messina ha dimostrato grande carattere e determinazione.

Il primo tempo e la reazione della Vanoli

Nel primo tempo, l’Olimpia ha dominato il gioco, mostrando una difesa solida e un attacco fluido. Brooks ha messo a segno 31 punti, trascinando i suoi compagni e creando opportunità per i tiratori. Tuttavia, nel terzo quarto, la Vanoli ha reagito con grinta, guidata da Luca Conti, riuscendo a ridurre il gap e a mettere in difficoltà Milano. Il parziale di 29-16 ha acceso le speranze dei padroni di casa, che hanno cercato di ribaltare la situazione.

La chiave della vittoria per Milano

Nonostante la pressione, l’Olimpia ha saputo mantenere la calma e ha risposto con un quarto periodo di grande intensità. Le prestazioni di Mirotic, LeDay e Ricci hanno fornito il supporto necessario per chiudere la partita in modo convincente. Nico Mannion, con i suoi canestri decisivi, ha dimostrato di essere un elemento fondamentale nel roster, contribuendo con 10 punti e 6 assist. Coach Messina ha elogiato la squadra per la vittoria, sottolineando l’importanza di affrontare una squadra ben allenata come la Vanoli.