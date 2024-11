Una prestazione convincente per l'Olimpia Milano, nonostante le difficoltà fisiche.

Una partita ricca di emozioni

L’EA7 Emporio Armani Milano ha dimostrato di avere carattere e determinazione nella sfida contro la Vanoli Basket Cremona, conquistando una vittoria fondamentale per il morale della squadra. Nonostante le assenze pesanti, tra cui Nebo e Bolmaro, i ragazzi di coach Ettore Messina hanno saputo reagire e portare a casa il risultato. La partita, che si è svolta al PalaRadi, ha visto Milano partire forte, chiudendo il primo tempo con un vantaggio di +16.

Brooks protagonista indiscusso

Armoni Brooks è stato senza dubbio il protagonista della serata, mettendo a segno ben 31 punti, di cui 13 nel quarto finale. La sua performance ha galvanizzato la squadra e ha permesso di mantenere il vantaggio anche nei momenti di difficoltà. La capacità di Brooks di segnare da ogni posizione ha messo in difficoltà la difesa avversaria, che ha faticato a contenerlo. Milano ha saputo sfruttare le sue qualità, creando spazi e opportunità per un gioco fluido e incisivo.

Le difficoltà della Vanoli Cremona

Dall’altra parte, la Vanoli Cremona ha mostrato segni di fragilità, con un solo successo in stagione e una classifica preoccupante. Nonostante un buon terzo quarto, in cui sono riusciti a ridurre il gap, la squadra di coach Cavina ha faticato a mantenere la concentrazione e a trovare soluzioni efficaci. La mancanza di un gioco di squadra coeso ha penalizzato le loro possibilità di rimonta, lasciando spazio a Milano per riprendere il controllo della partita.

Un futuro promettente per Milano

Questa vittoria rappresenta un passo importante per l’Olimpia Milano, che deve affrontare una stagione piena di sfide. L’arrivo di Freddie Gillespie potrebbe ulteriormente rinforzare il roster, mentre il recupero di giocatori chiave come Bolmaro sarà cruciale per le prossime partite. Con una prestazione come quella di Cremona, Milano ha dimostrato di poter competere ai massimi livelli, nonostante le difficoltà. La strada è ancora lunga, ma il morale è alto e la squadra è pronta a lottare per raggiungere i propri obiettivi.