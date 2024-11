Una prestazione eccezionale di Armoni Brooks e un finale decisivo di Mannion

Una vittoria fondamentale per l’Olimpia Milano

Nel posticipo dell’ottava giornata di Serie A, l’Olimpia Milano ha ottenuto una vittoria fondamentale contro la Vanoli Cremona, chiudendo il match con un punteggio di 95-83. La partita ha visto un Armoni Brooks in grande forma, autore di ben 31 punti, che ha dimostrato di essere un giocatore chiave per la squadra. La sua prestazione è stata caratterizzata da un eccellente 5/5 da due e un impressionante 7/10 da tre, rendendolo un vero incubo per la difesa avversaria.

Il contributo decisivo di Mannion

Nonostante una prestazione inizialmente più contenuta, Nico Mannion ha saputo farsi trovare pronto nel momento cruciale della partita. Con 7 punti segnati nel quarto periodo, ha contribuito in modo decisivo alla vittoria della sua squadra. La sua capacità di gestire il gioco e di creare opportunità per i compagni è stata fondamentale, dimostrando che l’Olimpia ha molte frecce al suo arco.

Le parole di coach Messina

Al termine della partita, il coach Ettore Messina ha espresso la sua soddisfazione per la vittoria: “Siamo contenti di aver vinto contro una bella squadra, che gioca bene, è allenata bene e non molla mai”. Questa affermazione sottolinea il rispetto che l’Olimpia ha per i suoi avversari, ma anche la determinazione della squadra di continuare a lottare per il vertice della classifica. Con questa vittoria, l’Olimpia Milano si avvicina ulteriormente alla capolista Trento, mantenendo vive le speranze di un campionato di successo.