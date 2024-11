Armoni Brooks protagonista indiscusso con 31 punti, Milano conquista il match con autorità.

Una vittoria convincente per l’Olimpia Milano

La sfida tra l’Olimpia Milano e la Vanoli Cremona, valida per l’ottava giornata della Lega A di basket, si è conclusa con una netta vittoria per i milanesi, che hanno imposto il loro gioco con un punteggio finale di 95-83. La partita ha visto un Armoni Brooks in grande forma, capace di mettere a segno ben 31 punti, dimostrando di essere un elemento chiave per la squadra di coach Messina.

Il primo tempo: Milano in controllo

Nel primo tempo, l’Olimpia ha mostrato una prestazione solida, sfruttando al meglio il proprio talento offensivo e una difesa ben organizzata. Nonostante i tentativi di Cremona di rallentare il ritmo con una difesa a zona, Milano ha risposto prontamente, grazie a un Brooks ispirato. Dopo un avvio in sordina, Brooks ha trovato il ritmo con tre triple consecutive, portando Milano a un vantaggio iniziale di +9. Il margine è aumentato progressivamente, grazie anche al contributo di LeDay e alla precisione dalla lunga distanza di Tonut e Ricci. Il primo tempo si è chiuso con un vantaggio consistente per Milano, sul 54-38.

Il secondo tempo: la reazione di Cremona

Nel secondo tempo, la Vanoli Cremona ha reagito con determinazione, mostrando una grande intensità. Coach Cavina ha adottato una marcatura aggressiva su Mannion, e Cremona ha trovato ritmo offensivo con una tripla di Davis. Nonostante i tentativi di rimonta, Milano ha mantenuto il controllo grazie a Mirotic, che ha risposto con giocate decisive. Tuttavia, con Mirotic in panchina, l’Olimpia ha perso intensità, permettendo a Cremona di rientrare nel match, chiudendo il terzo quarto sul -3, 70-67.

Un finale emozionante

Il quarto finale è stato caratterizzato da un continuo alternarsi di emozioni. Brooks ha dato ossigeno a Milano con la sua quinta tripla, ma Cremona ha continuato a lottare, trovando per la prima volta il vantaggio grazie a Jones. La fase centrale del periodo ha visto un botta e risposta tra Brooks e Mannion, entrambi decisivi nei momenti cruciali. Un’azione difensiva di Flaccadori ha cambiato l’inerzia, e Brooks ha chiuso la partita con la sua sesta tripla, consolidando un vantaggio di 10 punti negli ultimi due minuti. L’Olimpia ha così chiuso la gara con sicurezza, imponendosi 95-83 e ora si prepara per la sfida in Eurolega.