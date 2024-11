Scopri la carriera di un attaccante che continua a brillare nel campionato di Serie C.

Michele Marconi: un attaccante di classe

Michele Marconi, 35 anni, è un nome che risuona con forza nei campi di calcio italiani. Questo attaccante ha saputo costruire una carriera solida e decisiva, dimostrando di essere un giocatore capace di segnare nei momenti cruciali. Dalla sua esordio in Serie A con la maglia dell’Atalanta, Marconi ha attraversato diverse categorie, lasciando il segno ad ogni tappa del suo percorso. La sua esperienza in Serie B è stata particolarmente fruttuosa, con una stagione 2019/20 in cui ha realizzato 15 gol in 30 partite con il Pisa.

Il contributo di Marconi all’Alcione

Attualmente, Marconi gioca con la maglia dell’Alcione, dove ha consolidato la sua posizione nel panorama calcistico. In questa stagione, ha già messo a segno tre gol, l’ultimo dei quali è stato decisivo nella vittoria contro la Pergolettese. Ogni rete realizzata da Marconi ha avuto un peso specifico, contribuendo a portare a casa punti fondamentali per la squadra di mister Cusatis, che sta affrontando il suo debutto assoluto in Serie C. “Il risultato è l’unica cosa che mi interessa”, ha dichiarato Marconi dopo l’ultima vittoria, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra.

Preparazione e motivazione

Arrivato all’Alcione con un po’ di ritardo, Marconi ha dovuto seguire una preparazione speciale per mettersi in forma. “Ora sto bene, sono felice di giocare qui e mi diverto”, ha affermato il bomber toscano, evidenziando come la sua passione per il gioco lo spinga a dare sempre il massimo in campo. La sua determinazione è evidente, e ora punta a continuare a essere una risorsa fondamentale per la squadra, con l’obiettivo di segnare nuovamente già nel derby lombardo contro la Pro Patria, distante dieci punti dall’Alcione.