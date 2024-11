L'Olimpia Milano supera la Vanoli Cremona in un match emozionante, grazie a Brooks e Mirotic.

Una vittoria fondamentale per l’Olimpia Milano

La Serie A di basket ha visto un’importante sfida tra l’EA7 Emporio Armani Milano e la Vanoli Cremona, con i biancorossi che hanno portato a casa una vittoria decisiva per 95-83. Questo incontro, che ha chiuso l’ottava giornata del campionato, ha visto Milano affrontare una Cremona desiderosa di riscatto, ma alla fine è stata la squadra di Ettore Messina a prevalere. La partita ha messo in luce le qualità di Armoni Brooks, che ha realizzato ben 31 punti, dimostrando di essere un giocatore chiave per l’Olimpia.

Brooks e Mirotic: i protagonisti della serata

Armoni Brooks ha brillato con una prestazione straordinaria, completando il match con un impressionante 5 su 5 da due e 7 su 10 da tre. La sua capacità di segnare nei momenti cruciali ha permesso a Milano di mantenere il vantaggio, nonostante un terzo quarto difficile. Anche Nikola Mirotic ha contribuito in modo significativo, mettendo a segno 17 punti e dimostrando la sua importanza nel roster. La combinazione di questi due giocatori ha reso l’attacco dell’Olimpia particolarmente temibile, permettendo di affrontare la pressione della Vanoli.

Una partita ricca di emozioni e colpi di scena

Il match ha avuto un inizio promettente per Milano, che ha costruito un vantaggio di 18 punti. Tuttavia, la Vanoli non si è arresa e ha tentato una rimonta guidata da Tariq Owens, autore di 21 punti. Questo ha reso il terzo quarto un momento di tensione, con Cremona che ha approfittato di alcune disattenzioni difensive dell’Olimpia. Nonostante ciò, Milano ha saputo reagire nel quarto periodo, grazie anche ai canestri decisivi di Nico Mannion, che ha chiuso con 10 punti e 6 assist, dimostrando di essere un giocatore fondamentale per la squadra.

Con questa vittoria, l’EA7 Emporio Armani Milano si posiziona al terzo posto in classifica, a pari merito con Brescia e Trapani, e continua a inseguire la capolista Trento, ancora imbattuta. La squadra ha dimostrato di avere le potenzialità per competere ai massimi livelli, nonostante le assenze di giocatori chiave come Dimitrijevic e Nebo. La prossima sfida sarà cruciale per mantenere il ritmo e continuare a scalare la classifica.