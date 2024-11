L'Olimpia Milano si prepara a una nuova sfida con l'arrivo del centro statunitense Freddie Gillespie.

Un nuovo arrivo per l’Olimpia Milano

L’Olimpia Milano non perde tempo e, a causa dell’infortunio di Josh Nebo, ha deciso di tornare sul mercato per potenziare il proprio reparto lunghi. Con l’assenza prolungata di Nebo, la dirigenza ha scelto di ingaggiare Freddie Gillespie, un centro statunitense del 1997, che ha già accumulato esperienza in Eurolega con il Bayern Monaco e la Stella Rossa Belgrado. L’annuncio ufficiale dell’ingaggio è atteso per l’inizio della prossima settimana, ma l’interesse per Gillespie è già palpabile.

Le caratteristiche di Gillespie

Freddie Gillespie, alto 208 cm e pesante 111 kg, è noto per la sua presenza fisica e le sue qualità difensive. La sua attitudine al rimbalzo e la capacità di proteggere il canestro lo rendono un profilo ideale per affrontare le lacune difensive che l’Olimpia ha mostrato in questa stagione. Tuttavia, è importante notare che Gillespie non è particolarmente conosciuto per le sue abilità offensive, il che potrebbe limitare il suo impatto in attacco. Nonostante ciò, la sua esperienza in Eurolega, dove ha giocato due stagioni, è un valore aggiunto per la squadra.

Un’opportunità per il futuro

Con l’ingaggio di Gillespie, l’Olimpia Milano punta a mantenere il passo in Eurolega e a consolidare la propria leadership in campionato. La squadra, guidata da Ettore Messina, ha mostrato segnali positivi, ma per competere ai massimi livelli è fondamentale avere una rosa equilibrata e ben assortita. Gillespie potrebbe essere visto come una soluzione temporanea in attesa del recupero di Nebo, ma la sua presenza solleva anche interrogativi sul futuro di David McCormack, che ha ricevuto critiche per le sue lacune tattiche. L’arrivo di Gillespie potrebbe rappresentare un tassello importante per il futuro dell’Olimpia Milano, che mira a rafforzare la propria posizione nel panorama europeo.