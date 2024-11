Una prestazione straordinaria di Armoni Brooks guida l'Olimpia verso il successo.

Una partita intensa e combattuta

La sfida tra l’Olimpia Milano e la Vanoli Cremona si è rivelata un incontro ricco di emozioni e colpi di scena. L’EA7, nonostante l’assenza di Dimitrijevic e McCormack, ha saputo imporsi grazie a un Armoni Brooks in stato di grazia, autore di 31 punti e decisivo in ogni momento chiave della partita. La squadra di Messina ha iniziato bene, mostrando una buona intesa offensiva e una solida difesa, che ha permesso di accumulare un vantaggio significativo già nel primo quarto.

Il dominio di Brooks e la reazione di Cremona

Brooks ha aperto le danze con due triple, seguito da Mirotic, portando l’Olimpia a un vantaggio di 14 punti. Tuttavia, la Vanoli non si è data per vinta e, grazie a un’ottima prestazione di Tariq Owens, ha iniziato a recuperare terreno. Il terzo quarto ha visto Cremona riavvicinarsi, con un attacco sempre più fluido e incisivo. La tripla di Willis ha ridotto il divario a soli tre punti, riaccendendo le speranze dei tifosi cremonesi.

Il finale emozionante e la vittoria di Milano

Negli ultimi minuti, la partita è diventata una vera battaglia. Brooks ha risposto prontamente ai tentativi di sorpasso della Vanoli, mentre Mannion e Flaccadori hanno contribuito a un parziale decisivo per l’Olimpia. Nonostante l’affanno, Milano ha mantenuto la calma e, grazie a un finale di partita solido, ha chiuso l’incontro sul punteggio di 95-83. Questa vittoria consente all’EA7 di mantenere la terza posizione in classifica, mentre Cremona resta in difficoltà, penultima con una sola vittoria.