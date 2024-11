Il tecnico della Pergolettese analizza la partita e il rendimento della squadra.

Un inizio promettente

La partita contro l’Alcione ha lasciato un segno profondo nel cuore dei tifosi e dei giocatori della Pergolettese. Giacomo Curioni, allenatore della squadra, ha espresso il suo disappunto per il risultato finale, sottolineando come la squadra avesse iniziato bene. “Abbiamo mostrato un buon gioco all’inizio, ma purtroppo non siamo riusciti a mantenere il ritmo e a concretizzare le occasioni create”, ha dichiarato Curioni. La sua analisi mette in luce l’importanza di un avvio forte, che però non è bastato a portare a casa i tre punti.

Reazione dopo lo svantaggio

Quando la situazione si è fatta difficile, la Pergolettese ha reagito con determinazione. “Dopo il primo gol subito, abbiamo dimostrato carattere e voglia di recuperare”, ha continuato Curioni. La squadra ha cercato di rispondere con intensità, ma il secondo gol dell’Alcione ha spezzato le speranze di un pareggio. “Il 2-1 ci ha punito, ma lo spirito non è mai mancato”, ha aggiunto il tecnico, evidenziando la resilienza dei suoi ragazzi nonostante le avversità. Questo spirito combattivo è un segnale positivo per il futuro, ma è chiaro che ci sono aspetti da migliorare.

La necessità di maggiore qualità

Uno dei punti critici emersi dalla partita è stata la mancanza di qualità nell’ultimo passaggio. Curioni ha sottolineato che “serviva più qualità nell’ultimo passaggio” per trasformare le occasioni in gol. Questo è un aspetto fondamentale per una squadra che aspira a ottenere risultati positivi. “I ragazzi non meritano critiche, stanno lavorando duramente e ci sono margini di miglioramento”, ha concluso. La speranza è che, con il lavoro e la dedizione, la Pergolettese possa tornare a esprimere il proprio potenziale e a conquistare punti preziosi nel campionato di Serie C.