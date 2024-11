Dopo una sconfitta amara, Milano trova la forza per rialzarsi e vincere

Un inizio di stagione difficile

L’Olimpia Milano ha affrontato un avvio di stagione in Eurolega caratterizzato da alti e bassi, con prestazioni che hanno lasciato a desiderare. La squadra, guidata dal coach Ettore Messina, ha faticato a trovare la giusta chimica e continuità, mostrando segni di vulnerabilità in diverse occasioni. Tuttavia, la recente vittoria contro il Partizan Belgrado potrebbe rappresentare un punto di svolta cruciale per il team milanese.

Una vittoria di carattere

La partita contro il Partizan, conclusasi con un punteggio di 81-88, ha messo in luce la resilienza e la determinazione dell’Olimpia. Dopo una sconfitta pesante a Berlino, la squadra ha dimostrato di avere il cuore e la grinta necessari per affrontare le avversità. Con 21 assist totali, il gioco di squadra è stato fondamentale, evidenziando un approccio collettivo che ha permesso di superare le difficoltà. Messina ha sottolineato l’importanza di questa vittoria, non solo per i punti in classifica, ma anche per il morale del gruppo.

Il futuro dell’Olimpia Milano

Guardando al futuro, l’Olimpia Milano deve continuare su questa strada per costruire una stagione di successo. La vittoria contro il Partizan non deve essere vista come un episodio isolato, ma come un segnale di ciò che la squadra può realizzare quando gioca con determinazione e unità. Con un calendario fitto di impegni, ogni partita diventa cruciale per il cammino europeo della squadra. La sfida ora è mantenere alta la concentrazione e continuare a lavorare per migliorare ulteriormente, affinché il sogno di una stagione memorabile possa diventare realtà.