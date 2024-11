Il mister dei piemontesi parla delle sfide e delle opportunità nella prossima gara.

Le sfide del mister

In un’intervista recente, il tecnico dei piemontesi, Paolo Cannavaro, ha condiviso le sue riflessioni in vista della prossima partita contro una squadra di grande prestigio. “Di positivo ci prendiamo i risultati maturati nelle ultime due gare”, ha affermato, sottolineando l’importanza di affrontare avversari di alto livello. La squadra avversaria, definita una ‘corazzata’, è composta da giocatori di qualità superiore, ma Cannavaro non si lascia intimidire. “Hanno tanti pregi, ma anche difetti”, ha aggiunto, evidenziando la necessità di analizzare e sfruttare le debolezze degli avversari.

Motivazione e preparazione

La motivazione gioca un ruolo cruciale in queste partite. “Giocheremo in uno stadio importante davanti a tanta gente”, ha detto Cannavaro, riconoscendo che l’atmosfera di tali eventi può spingere i giocatori a dare il massimo. La preparazione mentale e tattica è fondamentale: “Chiedo di non avere alti e bassi”, ha sottolineato, evidenziando l’importanza di mantenere un equilibrio durante il match. La squadra deve essere pronta a reagire e a sfruttare ogni occasione, specialmente quelle che si presentano da palla inattiva.

Le assenze e le aspettative

Nonostante le sfide, Cannavaro è fiducioso. “La gara si prepara da sola e non abbiamo nulla da perdere”, ha dichiarato, esprimendo la volontà di lottare per un risultato positivo. Tuttavia, le assenze di alcuni giocatori chiave come Carosso, Dell’Aquila e Anton potrebbero influenzare le dinamiche della squadra. “Il L.R. Vicenza ha grande ambizione e storia, sono anni che investono”, ha commentato, riconoscendo il valore degli avversari. La squadra piemontese, pur consapevole della forza dell’avversario, è determinata a scendere in campo con la giusta mentalità e a dare il massimo per cercare di ottenere un risultato positivo.