Una prestazione collettiva di alto livello porta l'Olimpia a una vittoria fondamentale

Una vittoria che conta

L’Olimpia Milano ha ottenuto una vittoria fondamentale contro il Partizan a Belgrado, un successo che non solo porta punti preziosi in Eurolega, ma rappresenta anche un’importante iniezione di fiducia per la squadra. Nonostante un inizio difficile, con un primo tempo in cui i biancorossi sono stati sotto di 12 punti, la squadra ha saputo reagire con determinazione e spirito di squadra, chiudendo la partita con un punteggio che riflette il loro impegno e la loro crescita.

Le prestazioni individuali

Il protagonista indiscusso della serata è stato Nikola Mirotic, che ha messo a segno 19 punti e catturato 9 rimbalzi, contribuendo in modo decisivo alla vittoria. La sua capacità di segnare nei momenti chiave ha galvanizzato i compagni e ha dimostrato quanto sia importante per la squadra. Anche il giovane Mannion ha avuto un ruolo cruciale, con 7 assist che hanno permesso di muovere la palla e creare opportunità di tiro. Tuttavia, nonostante alcune imprecisioni nel finale, la sua leadership in campo è stata evidente.

Strategia e difesa

La strategia difensiva dell’Olimpia ha fatto la differenza, con un quarto periodo in cui hanno concesso solo 16 punti agli avversari. Questo aspetto è stato sottolineato da coach Ettore Messina, che ha evidenziato l’importanza del sacrificio difensivo e della circolazione della palla, come dimostrano i 21 assist complessivi. La squadra ha mostrato una grande coesione, riuscendo a recuperare e a mantenere il controllo della partita, anche di fronte a un pubblico avverso di 20mila persone.

Le parole di Messina

Dopo la partita, Ettore Messina ha commentato: “È stata una bella vittoria, ovviamente importante in una competizione così difficile in cui abbiamo perso un paio di partite già vinte.” Le sue parole riflettono la consapevolezza della squadra riguardo alla difficoltà del torneo e alla necessità di continuare a lavorare per migliorare. La vittoria di Belgrado rappresenta un passo avanti significativo per l’Olimpia, che ora guarda con ottimismo alle prossime sfide in Eurolega.